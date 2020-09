RedCor: el auténtico espíritu scout que llegó a todos los rincones de Cáceres

1.027 voluntarios, 23 equipos divididos en áreas temáticas, 900 recados, 587 niños visitados por su cumpleaños, 3.300 lotes de material escolar repartido, 17.000 batas y mascarillas confeccionadas para material sanitario y más de 2.000 llamadas de acompañamiento atendidas. Éstos son los números de la Red de Servicio Civil de Cáceres ante el Coronavirus (RedCor), una de las iniciativas ciudadanas más sorprendentes surgidas durante el confinamiento y que ayer recibió la Medalla de Extremadura por su labor desinteresada y altruista cuando más se necesitaba.

Fue la plataforma ciudadana más grande de cuantas se formaron en España en la crisis sanitaria, atendiendo a miles de hogares. RedCor nació auspiciada por el Ayuntamiento de Cáceres y con el objetivo de coordinar, apoyar y dar coherencia a todas las acciones de voluntariado que nacían en Cáceres, en total 38, pero que necesitaban de una estructura fuerte para cumplir sus objetivos. RedCor es fruto de los esfuerzos combinados de cada uno de los individuos que han formado parte de esta red solidaria, por lo que cada integrante puede ser el protagonista de un éxito colectivo de este calado. Pero, como en toda gran idea, hay siempre una persona que se le enciende la bombilla y se convierte en el germen de todo lo que viene detrás.

En este caso, el cacereño David González, cuando comenzó el confinamiento se planteó necesidad de ser útil. No podía estar de brazos cruzados ante una situación tras una larga trayectoria en el mundo del escultismo, un movimiento juvenil que forma al individuo en valores por medio de la vida en la naturaleza y acciones en grupo. Efectivamente, David González había sido scout y presidente de esta conocida asociación en Extremadura durante muchos años. Junto con otros compañeros puso en común sus inquietudes: había en todos ellos ganas de hacer cosas, pero faltaba coordinación. Comunicaron a través de las redes sociales su deseo y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, los convirtió en interlocutores. El primer gran paso se había dado.

Tras fijar conceptos como itinerario, formulario, entrevistas, formación, protocolo o compromiso del voluntariado, el 17 de marzo se puso en marcha RedCor. David González, letrado y coordinador técnico del Consejo de la Juventud de Cáceres, explica así qué es el ‘escultismo’, germen de esta iniciativa: «Es un método educativo que nace en 1907 y que pretende formar en un espíritu cívico y de ciudadanía comprometida. El porcentaje de scouts era alto, pero no exclusivo. Llevo toda mi vida en un grupo scout y he tenido responsabilidades asociativas al respecto. Cuando surgió la pandemia no podía quedarme con los brazos cruzados, ni mis compañeros. Nos pusimos al servicio de la autoridad civil para ser útiles a la sociedad».

Amplia iniciativa

RedCor era una iniciativa muy amplia. Por culpa del confinamiento había que satisfacer necesidades y urgencias básicas, especialmente para determinados colectivos, más vulnerables, como enfermos o personas mayores. RedCor coordinó durante 108 días muchas propuestas solidarias como servicio de compras para personas vulnerables, acompañamiento telefónico (con otro grupo scout), asistencia a las colonias de gatos de la ciudad de Cáceres, al Banco de Alimentos, reparto de libros y de material informático a escolares, puesta a punto de una red educativa para alumnos y profesores, entrega de 300 becas de comedor. Igualmente, en un momento en el que era necesario levantar la moral, se recogieron dibujos y misivas para las personas que se encontraban en los hospitales. De la misma manera, el propio Ayuntamiento de Cáceres señalaba las acciones más urgentes.

RedCor contó con más de mil voluntarios durante los tres meses que estuvo a full time. Y a destacar la profesionalidad y el rigor con el que todo se ha desarrollado, pues RedCor tenía expertos en recursos humanos y en protección de datos. Todo lo establecido en la Ley del Voluntariado se ha cumplido a rajatabla. Los voluntarios tenían seguro de responsabilidad, por ejemplo.

RedCor contaba con un voluntariado perteneciente a su propia estructura para labores de formación, atención directa, elaboración de protocolos, realizar la comunicación interna y externa, diseño de campañas de imagen. Eran personas con perfiles profesionales muy concretos y específicos. «Con RedCor establecimos una burocracia, en el sentido positivo del término. Así, una persona que se inscribía a través del formulario web, era llamado en menos de 24 horas. Se le hacía una entrevista personal por expertos. Cuando hablamos de voluntariado no debe asociarse a improvisación, voluntarismo. Se hizo un trabajo muy profesional, pues a los voluntarios se les asignaba un formador. Posteriormente se les asignaba un área en función de ese perfil».

En estas situaciones, muchas personas tienen ganas de ayudar, pero sin una correcta coordinación es contraproducente. Por esa razón nació RedCor. «Veíamos carteles pegados en faroles con los nombres y teléfonos de los que querían colaborar ayudando a personas vulnerables. Pero nosotros nos preguntábamos si esos voluntarios estaban formados o si había personas con malas intenciones. Todas estas iniciativas acabaron integrándose en RedCor y había que distinguir quiénes eran aptos para el voluntariado o quiénes debían realizarlo desde casa o en la calle», explica González.

La ciudad de Cáceres se llenó de música gracias a RedCor, en concreto con motivo de la celebración de los cumpleaños para menores de 10 años, pues se situaban en la puerta de sus casas y les ponían la famosa canción del grupo Parchís ‘Cumpleaños de Parchís’. RedCor demostró que una sociedad civil organizada puede afrontar cualquier reto por difícil que este sea. «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». Ése ha sido el leit motiv. «Para nosotros ha sido todo un orgullo haber aportado nuestro granito de arena poniéndonos al servicio de las necesidades surgidas en nuestra ciudad en aquellas semanas tan críticas», publicaron en su Facebook con motivo de la concesión de la Medalla de Extremadura.

Otro de los rasgos definitorios de RedCor es la diferente procedencia de los voluntarios: desde desempleados, afectados por expedientes de regulación de empleo, e incluso profesores y estudiantes. Todo por ayudar a los vecinos de Cáceres, una ciudad que vivió momentos muy duros. «Existe una leyenda ‘rosa’ sobre RedCor que nos atribuye un mérito excepcional. Esto lo achaco al deseo que existía de depositar su fe en algo, en momentos de pandemia.



Hemos recibido grandes muestras de cariño. Todos nos han tratado con cariño y delicadeza. Todos los partidos políticos nos han tratado con respeto y se desterró el uso partidista. La ciudadanía se ha volcado con nosotros. Muchos incluso se apuntaban a RedCor de forma testimonial, solo para pertenecer a la plataforma. Nos hemos sentido queridos y respetados». También hubo momentos complicados y casos difíciles en los primeros estadios de la pandemia, como el de un ‘piso patera’ donde se ejercía la prostitución y en el que una mujer ofrecía síntomas inequívocos de covid-19. Hubo que realizar un protocolo en domingo para que fuera acogida y confinada en la Casa de la Mujer de Cáceres. El propio David González ha reconocido que la pandemia fue la ocasión para poner en práctica todos los valores aprendidos por quienes pertenecen a un grupo scout, en aras del servicio a los demás. Aunque se disolvió de forma oficial a finales del mes de mayo, quedaron de guardia unas 40 personas que se pusieron a disposición del ayuntamiento cacereño para cubrir cualquier emergencia que pudiera surgir y estar alerta ante posibles rebrotes para poder volver a organizarse.

De hecho, la plataforma entregó al consistorio un protocolo por si es necesario ‘resucitarla’. A principios de julio se celebró un acto formal de disolución de RedCor en el Foro de los Balbos de Cáceres. En este, el alcalde de Cáceres les agradeció el trabajo incansable realizado por los voluntarios y propuso la realización en el futuro de una jornada para analizar el fenómeno RedCor, perfectamente exportable a otras ciudades y comunidades.

«Estamos concienciados sobre la posibilidad de tener que volver. De hecho, mantenemos un retén de 40 voluntarios durante el verano. Hemos deshabilitado los números de teléfono y mantenemos actualmente un perfil de baja intensidad», concluye David González.