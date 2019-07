10 de 10, histórico triunfo de Márquez en Alemania

Pues sí, vaya que sí, por supuesto, cómo no, claro, claro, Marc Márquez (Honda), 26 años, poseedor de siete títulos del mundo, pentacampeón más joven de la historia de MotoGP, líder destacado del campeonato de la categoría ‘reina’, gran favorito para conquistar su sexto título grande en las últimas siete temporadas, lo ha vuelto a hacer.

No solo se convirtió, en el 2013, el piloto más joven en lograr todos los títulos de precocidad posibles (en Jerez, el joven francés Fabio Quartararo le arrebató el de ‘poleman’ más joven de la historia), sino en el campeón del mundo de menor edad y, por supuesto, en el ‘rey de reyes’ a la edad más joven. Pues bien, ese Márquez, ahora con 26 años, el piloto de Cervera (Lleida) ha destrozado hoy, ante 91.131 espectadores, una marca que nunca nadie se había planteado afrontar: ganar diez años seguidos en el mismo circuito. Márquez ha ganado hoy por décimo año consecutivo (2010-2019) en Sachsenring (Alemania), superando las nueve victorias consecutivas del no menos mítico Giacomo Agostini, que venció, en Imatra (Finlandia), nueve años seguidos, de 1965 a 1973.

Márquez tomó el mando

Márquez tomó el mando nada más apagarse los semáforos por delante, en principio, de Àlex Rins (Suzuki), que se cayó cuando iba a ser cómodamente segundo a falta de 12 vueltas, y de Maverick Viñales (Yamaha). El catalán de Cervera (Lleida) logró su quinta victoria de la temporada: Argentina, Jerez, Le Mans, Barclona y Sachsenring. Y se irá de vacaciones a la playa (“solo una semanita, nada más, que luego hay que seguir entrenando dos semanas pues se vuelve en agosto con otro doblete Brno-Austria”, comenó al bajar del podio), con 58 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso (Ducati), que hoy solo ha podido acabar en el quinto puesto por detrás de su compañero Danilo Petrucci.

Exibición de Marc

Márquez, que temía especialmente al joven francés Fabio Quartararo (Yamaha), que se cayó, solito, en la segunda vuelta de carrera, no dio opción a Rins y ‘MVK’, a quienes distanció poco a poco, rodando en 1.21 medios, cuando ellos iban muy colgados para lograr hacer menos de un minuto 22 segundos. La exhibición de Marc, que tuvo como previa otra demostración de su hermano Àlex en Moto2 (los dos hermanos llegan al parón mandando en las dos grandes categorías), fue una demostración más de que tanto él como su Honda están por encima de todos sus rivales, que temen la segunda parte del Mundial pues aunque aún restan 10 grandes premios (250 puntos), los 58 puntos que le lleva Márquez a ‘Dovi’ son muchos.

Plan perfecto

“Lo hemos conseguido, sí, lo que todo el mundo decía, que ganaría bien, lo he logrado y sería absurdo decir que me ha costado pero, sí, me ha costado, pues la salida no ha sido de las mejores, suerte que he apretado y frenado como un bestia al llegar la primera curva”, comentó Márquez antes de subirse al podio. “Luego, la estrategia que habíamos pensado era calentar bien los neumáticos aunque fuese acompañado de alguien, en esta ocasión de Fabio (Quartararo), Àlex (Rins) o Maverick (Viñales). Y, luego, intentar abrir un pequeño hueco. Al conseguir tres segundos, me dije ‘venga, ahora mantente despierto, disfruta y aguanta’. Y eso he hecho, sí. Ha salido el plan perfecto, el que habían pensado todos. Y, sí, feliz pues es importante irse de vacaciones con más de dos victorias (50 puntos) y nos vamos con 58, pero aún queda mucho, mucho”.

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 185 puntos; 2. Andrea Dovizioso (España), 127; 3. Danilo Petrucci (Italia), 121; 4. Àlex Rins (España), 101; y 5. Valentino Rossi (Italia), 85