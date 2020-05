Agostini: "Márquez es el mejor y ganaría con cualquier moto"

El campeonísimo italiano Giacomo Agostini, poseedor de 15 títulos mundiales y, por tanto, considerado el mejor piloto de todos los tiempos, se ha sometido a una serie de preguntas ante los lectores de la web gpone.com donde, no solo ha tratado de serenar los ánimos de todos ante su polémica frente al mallorquín Jorge Lorenzo (“no tenemos que hacer las paces porque nunca me he peleado con él, siempre le he admirado”), sino que ha asegurado que no hay otro piloto mejor, en estos momentos, que Marc Márquez. “No creo que Marc tenga la necesidad, como dicen algunos, de cambiar de moto, de pasar a otra marca, para demostrar su valía, que es tremenda y que él demuestra en la pista. Todos sabemos que es el mejor y todos sabemos que ganaría con cualquier otra moto”.

Yamaha hará sudar a Márquez

‘Ago’ insiste en que “nadie puede decir, aunque lo he oído comentar en más de una ocasión, que Marc gana porque tiene la Honda. No, no, ni hablar, no es Honda quien gana, es el puño del gas de Marc quien la hace ganar. E, insisto, en ese sentido todos sabemos que podría ganar con muchas otras motos”. Eso sí, Agostini cree que este año, Yamaha podría complicarle un poco la vida a Márquez. “Yo creo que Yamaha hará sudar a Marc si es que acaba celebrándose un Mundial normal. Lo digo porque la moto ha mejorado mucho, la evolución se ha frenado y eso puede beneficiarles al no poder mejorar la Honda y, además, Yamaha tiene cuatro pilotos muy buenos”, comenta Agostini, que insiste en que “Quartararo ya demostró, el año pasado, que es capaz de poner en apuros a Marc; Viñales siempre ha sido veloz; Valentino nunca ha lanzado la toalla y Franco Morbidelli ha dado ya pasos muy serios”.

Rossi y el equipo privado

Agostini cree que Ducati se equivocaría si se desprendiese de Andrea Dovizioso y está convencido de que Rossi seguirá corriendo algún año más “porque nada depende de la edad sino de la mente y lo veo muy predispuesto a seguir”. Respecto a la posibilidad de que el ‘Doctor’ tenga que correr en un equipo privado (Petronas), vinculado directamente a la fábrica Yamaha, ‘Ago’ le restó importancia a esa circunstancias. “Tres de los 15 títulos que tengo los gané con un equipo privado, tan privado que era mío. Lo importante es que la fábrica te de, al inicio de temporada, la mejor moto, la moto oficial, y que te garantice la evolución”.

Respecto a quien fue su adversario más temible, Agostini asegura que muchos, “casi todos eran buenísimos”, pero destacado al mítico Mike Hailwood “sobre todo porque tenía un valor tremendo; no tenía ni idea de poner la moto a punto y le importaba muy poco que se moviera como una loca, él la pilotaba como el que toca un violín”.