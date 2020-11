Arenas asegura que saldrá a por la victoria y el título

Tiene los mismos años que Joan Mir (Suzuki), así que empezamos bien. Es el año de los chicos de 23 años, así que algo tienen en común el flamante y nuevo campeón de MotoGP y el futuro campeón del mundo de Moto3, el también español Albert Arenas (KTM). Inicia hoy la carrera siendo líder del Mundial. Arranca siendo el principal favorito. Y tampoco tiene la necesidad de ganar. Arenas está a 21 vueltas de tocar el cielo, a 96 kilómetros de acariciar la gloria, su primer título. Estamos listos, lo tenemos todo a punto, voy a salir a ganar y, luego, veremos qué pasa. Lo que está en nuestras manos, lo tenemos todo controlado, pero Moto3, ya se sabe, es imprevisible, comentó ayer Arenas tras los últimos entrenamientos del Gran Premio de Portugal, que se corre en el precioso y divertido circuito de Portimao.

Ventaja de líder

Arenas, que ha liderado el Mundial más días que nadie, que ha ganado más carreras que nadie (tres), que suma más puntos (170) que nadie (8 más que el japonés Ai Ogura y 11 más que el italiano Tony Arbolino, los dos únicos que le pueden amargar la fiesta, cuando solo faltan 25 puntos), que ha liderado más vueltas que nadie (54, es más, Ogura no ha liderado ni una sola vuelta de este Mundial) y que debutó en el Gran Premio de Valencia del 2014, lo tiene todo controlado después de haber conseguido mi primer objetivo de la temporada, que es ascender a Moto2; todo lo que viene ahora es un premio añadido.

El piloto de Girona no sabe qué carrera se encontrará. Es más, ha confesado que, pese a la amistad que le une a Alex Rins y el intenso trabajo que ha realizado todo este año con Nico Terol, el director deportivo del equipo de Jorge Martínez Aspar (un hombre vital en todo lo nuestro), jamás ha hablado con ellos de la estrategia de carrera. Lo tengo claro: saldré a ganar, saldré a por todo, saldré a ponerme, de inicio, en cabeza y, a partir de las primeras vueltas, veré donde está Ogura, donde sigue Arbolino, quienes están en el grupo de cabeza, que seguro seremos un montón, y empezaré a decidir lo que hago.

Nada de locuras

Arenas arranca sexto, junto a Ogura (5), mientras que Arbolino, el otro aspirante al título, estará en la novena fila (27). Yo arranco creyendo que Arbolino llegará esto en Moto3! y que Ogura será tan regular como está siendo todo el año. ¿Peligro con los que no se juegan nada?, bueno ha sido así todo el año y ese detalle, es decir, el comportamiento agresivo de aquellos pilotos, jóvenes o no, que quieran acabar el año ganando y, por tanto, arriesguen más de la cuenta, no lo puedo controlar. Yo me cuido de la mío y lo mío lo tenemos todo a punto. Lo que sí pido y, probablemente, tampoco se cumpla es que los que no se juegan el título no hagan locuras, es decir, que no hagan adelantamientos de última vuelta en el cuarto o quinto giro porque eso no tiene sentido.