Arenas logra un triunfo apoteósico en Australia

Albert Arenas (KTM), nacido en Girona hace 21 años, con un pasado muy duro en el Campeonato de España, conquistador de la victoria en el Gran Premio de Francia de esta temporada por descalificación del italiano Fabio Di Giannantonio (Honda), que se saltó la chicane de Le Mans a falta de seis vueltas, ha conseguido hoy el triunfo soñado, fantástico, brutal, impresionante en el Gran Premio de Australia, en Phillip Island, una de las cunas del motociclismo mundial. Ésta sí es una victoria de prestigio, enorme, que convierte a Arenas en un firme candidato al título la próxima temporada.

El triunfo de Arenas, que ha disputado en Australia su gran premio n 40, se ha producido en una de las carreras más locas de la última década y, por supuesto, en el tercer final más disputado de la historia pues los cinco primeros pilotos que han cruzado la meta (Arenas, Di Giannantonio, Celestino Vietti, Tatsuki Suzuki y Jorge Martin, el líder del Mundial de Moto3) lo han hecho metidos, todos, en 99 milésimas de segundo.

Y es que el final de esta apasionante carrera, que da aún más valor a la victoria de Arenas, ha sido idéntico a la locura que han significado las 23 vueltas de la prueba, que no pudieron acabar favoritos como el italiano Marco Bezzecchi (KTM), Gabri Rodrigo (KTM), Jaume Masia (KTM) y Marcos Ramírez (KTM). Todos los demás, incluidos los cinco primeros del GP, han tenido dos, tres y hasta cuatro posibilidades de caerse a lo largo de los 37 minutos 48 segundos que ha durado la prueba.

La desgracia de Bezzecchi

La prueba, que significaba una de las últimas batallas por el título mundial de la pequeña categoría entre Martin y Bezzecchi, ha permitido al piloto madrileño escaparse en la general ya que, pese a quedar en quinta posición, ha sumado 11 puntos más que Bezz al que, desafortunadamente, ha tirado Rodrigo en una de las curvas rápidas de Phillip Island. Lo que más me duele no es que sea la segunda vez que ocurre, pues en Tailandia me tiró Bastianini, lo que más me duele es que Rodrigo no me ha pedido perdón, señaló Bezzecchi, ahora a 12 puntos de Martin, que podría proclamarse (es muy difícil) campeón si, el próximo domingo, en Sepang (Malasia) le saca 13 puntos al italiano. Lo que no sabía Bezz es que Rodrigo estaba herido, muy herido, en la clínica del circuito y no podía, de modo alguno, pedirle disculpas.

Producidos todos estos descartes, Arenas, que renoció haber vivido la carrera más loca de mi vida e, incluso, de muchísimos de los aficionados que ven los grandes premios, ha decidido jugárselo todo en la última vuelta. He estado dudando, sí, si tirar del grupo o no, si esconderme y salir faltando medio circuito pero, al final, he pensado que, como me sentía muy fuerte gracias a la gran moto que me ha proporcionado los técnico de mi equipo Ángel Nieto Team, de Jorge Martínez Aspar, prefería apretar los dientes, doblar el puño del gas y no levantar la cabeza de la cúpula de mi KTM. Y así he ganado, por centímetros, pero feliz.

Las quejas de Martín

Mientras Arenas celebraba su segundo (primero auténtico) triunfo en el Mundial y soñaba con proyectarse en Moto3 de cara al año que viene, Martin lamentaba que cuando dos pilotos se están jugando el título, debamos depender de terceros, que no tienen nada que perder y van desesperados a por la victoria. El madrileño de Honda considera que la prueba de hoy no permitía estrategia alguna y lo único que podías hacer era sobrevivir, pues éramos hasta 20 pilotos peleando por el podio, de la primera a la última vuelta y bastante he hecho con acabar, entero, en quinta posición, sumar 11 puntos y pensar en Malasia donde espero que el grupo de candidatos se reduzca. Yo, como dice Arenas, nunca había visto una carrera tan loca como está.

Mundial de Moto 3: 1. Jorge Martin (España), 215 puntos; 2. Marco Bezzecchi (Italia), 203; 3. Fabio i Giannantonio (Italia), 195; 4. Enea Bastianini (Italia),150 y 5. Lorenzo Della Porta (Italia), 131.