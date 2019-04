Bautista arrolla a sus rivales con otra exhibición en Motorland

El español Álvaro Bautista y su impresionante Ducati Panigale 2019 sigue dominando, a placer, el arranque del Mundial de Superbikes. Bautista ha cerrado hoy, en el circuito de Motorland, Alcañiz, Aragón, un gran premio impresionante consiguiendo las dos victorias sábado y domingo y, además, la superpole, que también puntúa en este campeonato. Bautista, amo y señor de los tres dobles grandes premios que han abierto esta campaña (Australi, Tailandia y España), domina el Mundial con 186 puntos, con 39 puntos más que su inmediato perseguidor que es, cómo no, el tetracampeón de la categoría Jonhatan Rea (Kwsaki). Y, desde hoy, ha igualado el récord del mejor novato del campeonato, el británico Neil Hodgson (Ducati), que ganó las nueve primeras carreras del 2003, antes de ser campeón ese mismo año.

Bati, de Talavera de la Reina, ha dominado las dos carreras, sábado y domingo, con un montón de segundos de ventaja, incluso sobre su compañero de equipo, Chaz Davies, que lleva su misma moto. El tetracampeón del mundo de los últimos años, el británico Jonhatan Rea (Kawasaki), sigue teniendo problemas para poder plantar cara a Bautista, que hoy, de nuevo, se ha ido a segundo por vuelta del pelotón de estrellas de Superbikes, cruzando, al final, la meta con suma precaución y tranquilidad, dejando a Rea en segunda posición, a casi siete segundos.

Habrá que empezar a pensar en que va a ser un año en el que no podremos ganar carreras, señaló Rea, que ha pedido a Dorna, organizadora del Mundial de SBK, que haga algo para igualar la competición, pues Bati está dominando, a placer, todos los grandes premios. La petición de Rea, el gran derrotado en estas tres primeras carreras, tiene sentido pues, normalmente, el organizador del certamen tiene posibilidad de retocar el reglamento tras las tres primeras pruebas de la temporada. Y, sí, es posible que se haga.

Lider, en solitario

Yo estoy sumamente contento con este resultado y, sobre todo, estoy encantado con dominar el Mundial pues, aunque parezca fácil, no lo es, comentó Bautista a pie de podio. Estoy disfrutando mucho, mucho, tanto preparando las carreras como cuando se apaga el semáforo y trato de dar lo mejor de mí mismo. La verdad es que yo mismo me admiro de lo que estoy disfrutando y tener tanta confianza y seguridad sobre la moto, terminó diciendo Bautista, que, curiosamente, lleva tatuado en los nudillos de su mano derecha la palabra 'nine' (9) por su dorsal (19), ya que en la otra mano lleva el 'ten' (10). Por cierto, 'Bati' le ha regalado su victoria n 350 en SBK a Ducati.

Mundial de Superbikes: 1. Álvaro Bautista (España, Ducati), 186 puntos; 2. Jonhatan Rea (GB, Kawasaki), 147 y 3. Alex Lowes (GB, Yamaha), 100.