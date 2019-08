Cadalora: "Márquez da miedo. No he visto nada igual en mi vida"

Márquez, simplemente, da miedo, miedo. Lo que hizo el otro día, el sábado de la quali de Brno, es para que sus adversarios cojan el coche y se vayan a casi. Nunca había visto nada igual en mi vida. Márquez es el más fuerte. Logró dos vueltas rápidas con neumáticos lisos sobre mojado, cuando los demás no sabían qué hacer. No sé si arriesga mucho sin pensarlo o piensa tanto que sabe perfectamente lo que hace, pese al riesgo que asume. Quien así habla no es otro que uno de los más grandes pilotos italianos de todos los tiempos, Luca Cadalora, de 56 años, tricampeón del mundo (un título de 125cc y dos de 250cc), hasta hace muy poco coach personal del mismísimo Valentino Rossi. Cadalora, que ha concedido una entrevista a moto.it, considera que, en estos momentos, Marc Márquez, heptacampeón del mundo, está muy por encima del resto de pilotos.

Honda depende de Márquez

Mi impresión es que Honda jamás dejará que Márquez abandone su equipo. No pueden dejarlo escapar, es imposible. No solo porque él es el único que sabe manejar esa moto, sino porque, sin él, estarían absolutamente perdidos, no sabrían qué hacer, señala Cadalora, que recuerda que cuando el resto de pilotos de Honda se caen o salen volando sin saber qué les depara el destino, Marc salva la caída y hace la vuelta rápida. Nadie sabe cómo, pero lo hace.

Esa frase, muy italiana, de Márquez fa paura, es un tremendo elogio del campeonísimo italiano al heptacampeón de Cervera (Lleida), que esta misma semana volverá a defender el liderato del Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Inglaterra, que se celebrará en el popular trazado de Silverstone. Márquez viene de perder, en la última vuelta, en la última curva, en la recta de meta de Spielberg frente al italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

Cuando le preguntan a Cadalora por Yamaha y por la crítica situación que atraviesan sus pilotos, el tricampeón italiano señala que, de momento, la firma de los diapasones no ha ofrecido a sus pilotos una moto más potente, que mejore el problema de aceleración y velocidad punta que tienen ahora. Para Cadalora, si no tienes potencia, si no tienes aceleración, si tu moto no corre, al menos, como la de tus rivales, es imposible estar con ellos a base de apuradas de frenadas porque, al final, o te caes o acabas con las gomas.

Elogio a Quartararo

Para Cadalora, que elogia el fino y clásico pilotaje del joven francés Fabio Quartararo ("que pronto conquistará su primera victoria en MotoGP"), entenderse con los japoneses no es nada fácil. Los japoneses son muy serios, muy bravos, muy competitivos, pero trasladar la información, las sensaciones, de los pilotos a los ingenieros del departamento de competición siempre ha sido una tarea muy complicada, mucho.

Respecto a su alumno y amigo Valentino Rossi, que ahora está asesorado fuera de la pista por un nuevo coach, el español Idalio Gavira, Cadalora asegura que aunque tiene la misma ilusión de siempre y siempre trata de ser lo más competitivo posible es evidente que no se le puede pedir a alguien de 40 años que repita las cosas que hacía a los 20.