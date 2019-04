Canet gana en Austin en Moto3 y Masia se hace con el liderato

El Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra en el precioso circuito de Austin (Texas, EEUU), empezó con un doblete español a cargo de Aron Canet (KTM) y Jaume Masia (KTM). El primero ganó una carrera que el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) tenía totalmente controlada pero se cayó y el segundo se hizo con el liderato del Mundial de Moto3, empatado a puntos con Canet. Masia realizó una remontada espectacular en las últimas vueltas, emparejándose con el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que mereció mayor recompensa que la cuarta plaza.

La prueba volvió a ser una inmensa fila de candidatos, entre los que destacaron, además de los premiados al final, Suzuki, que se adueñó del pelotón con facilidad. Canet se colocó estratégicamente detrás del japonés de Honda y, después de que el lider rodara por los suelos, se dedicó a mantener la ventaja, mientras detrás se producía una tremenda pelea (típica de Moto3), con más de un empujón y metidas de ruedas tremendas, de la que salieron triunfadores Masia y Andrea Migno.

MASIA Y CANET, EMPATADOS

"Mi estrategia ha sido perfecta y sabía que si me mantenía detrás de Suzuki tendría mi oportunidad. Solo puedo decir que estoy muy orgulloso del fin de semana que he hecho y muy contento de volver a estar arriba del todo en la general del Mundial, aunque esto es muy largo", comentó Canet, que no ganaba desde el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone, en el 2017, curiosamente el año que iba a ganar, de calle, aquí, en Austin, pero le tiró el japonés Kaito Toba.

"Tras el entrenamiento de esta mañana sabía que si tenía paciencia y peleaba hasta el final, tendría una oportunidad de subirme al podio, pero, en las primeras vueltas, no sé qué le ocurría a mi moto que no iba demasiado bien. Luego, milagrosamente, se ha arreglado. La verdad es que todo ha sido increíble durante la carrera y, después de ir el 15 a mitad de gran premio, he podido subirme al podio y mira ya soy lider del Mundial", dijo contentísimo Masia, de solo 18 años.

Mundial de Moto3: 1. Jaume Masia (España, KTM), 45 puntos; 2. Aron Canet (España, KTM), 45 puntos y 3. Lorenzo Dalla Porta (Italia, Honda), 32 puntos.