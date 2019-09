Canet gana con una exhibición que le acerca al liderato

Tremendo triunfo de Aron Canet (KTM) en Motorland (Alcañiz, Aragón), dominador total, absoluto, desde la primera a la última vuelta e el Gran Premio de Aragón de Moto3, lo que le proporciona volverse a convertir en uno de los grades favoritos al título mundial, pues esta exhibición de hoy, superando por varios segundos, al resto de rivales, sumada al pinchazo incomprensible del italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), que ha terminado 11, le proporciona reducir a solo 2 puntos la ventaja que el italiano le llevaba en la clasificación general.

VICTORIA EN SOLITARIO

Canet ha conseguido hoy su tercera victoria de la temporada (es el piloto de Moto3 que más carreras ha ganado: EEUU, Brno y Aragón) que, sumada al segundo puesto de Barcelona y los 'bronces' de Catar, Le Mans y Alemania, le permite seguir aspirando al título, tal y como empezó la temporada. El piloto valencia, de 19 años, se recupera con esta tremenda victoria en solitario de los pinchazos sufridos en las tres últimas citas: 10 en Austria, 13 Inglaterra y abandono por avería en San Marino.

"La verdad es que no creía que me podría escapar de la manera que me he escapado", reconoce Cante ante el micrófono de DAZN, "ya que mi intención, al pilotar una KTM que es menos veloz en rectas que la Honda, era ir arañando tiempo, poco a poco, pero, de pronto me he visto solo delante y he pensado 'venga, venga, no pares', lo que me ha llevado hasta la bandera a cuadros en solitario. La verdad es que es un placer y un orgullo ganar así una carrera ante los tuyos", comentó Canet, segundo del Mundial, a 2 puntos de Dalla Porta, cuando aún restan 125 puntos en juego: Tailandia, Japón, Australia, Malasia y Valencia.

Mundial de Moto3: 1. Lorenzo DALLA PORTA (Italia), 184 puntos; 2. Aron CANET (España), 182; 3. Tony ARBOLINO (Italia), 155; 4. John McPHEE (GB), 126 y 5. Marcos RAMÍREZ (España), 123.