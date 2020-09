El 'casco Viagra' de Rossi le convierte en el más rápido

Dicen, y es cierto, que Valentino Rossi posee la colección de cascos más fascinante del mundo de la velocidad, del motor, de las carreras. Y no porque este año cumpla su temporada nº 25 en el Mundial de motociclismo, que también, sí; no porque sea el piloto que ha marcado una época en las últimas décadas, que también; sino porque posee una gracia especial, él, sus colegas de la tribu y, también, claro, porque su diseñador preferido, el de siempre, el mítico Aldo Drudi, le ayuda a materializar todas aquellas ideas que se les ocurren a los amigos.

Misano, el circuito de su casa

Cada año, y no solo con ese motivo, es decir, no solo cuando corre en casa, en Misano, en Mugello, en Italia, el ‘Doctor’, de 41 años, 115 victorias en el Mundial y nueve títulos, estrena casco en la matinal del sábado de esos grandes premios. En esta ocasión y visto que lleva ya diez años persiguiendo su décimo cetro mundial y tres años sin subirse a lo más alto del podio, Rossi ha querido ironizar, bromear, no solo con su edad sino con su potencia, su competitividad que, pese a esos malos resultados, jamás, jamás, ha bajado. Es más, esta mañana, en el estreno del ‘casco Viagra’, ha logrado el mejor crono por delante de sus compañeros de marca, Maverick Viñales y Fabio Quartararo.







Valentino Rossi, hoy, en Misano, luciendo un casco con una Viagra dibujada. / YAMAHA MONSTER PRESS

‘Vale’ ha escogido esta vez la broma. Después de tantos meses hablando de una posible retirada o su continuidad en MotoGP, cosa que pronto anunciará, posiblemente, dentro de tres semanas, en Barcelona, el ‘Doctor’, que es, claro, el ‘abuelo’ de todas las parrillas del campeonato, mostró hoy al mundo el casco que lucirá estas dos semanas: un casco con una gran pastilla azul, acompañada con el mensaje ‘Doppia 46 mg’ (Doble 46 miligramos, por su dorsal en el campeonato).

En la parte trasera una tira de pastillas, tres en concreto, de la que falta una. Las pastillas de su casco representan a la viagra. Una forma de demostrar al mundo que queda Rossi para rato y que saldrá a darlo todo este fin de semana. Hasta el propio piloto bromeó señalando la dosis que falta en esa tira de cuatro, dando a entender ( y jugando con ironía) que ‘se la había tomado’ antes de salir a pista.

La pole, para Viñales

Rossi puso a prueba la 'fuerza' de su nuevo aliado en las sesiones de calificación. En la cuarta tanda de los entrenamientos libres matinales acabó marcando el octavo mejor tiempo, en una sesión que dominó Quartararo (seguido de Viñales, Bagnaia y Pol Espargaró).

El italiano estaba por derecho en la Q2, junto a Viñales, Quartararo, Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Zarco, Morbidelli y Dovizioso. Una vez lanzado al asfalto de Misano, el 'Doctor' creyó firmemente en su 'viagra' ya que llegó a marcar el mejor tiempo a nueve minutos del final (1:31.877), pero Quartararo le arrebató el privilegio una vuelta después.

Al final, el mejor crono y la 'pole' del GP fue para Viñales, quien en un alarde de velocidad en las dos últimas vueltas consiguió un tiempo de 1:31.411. Le sigueron para la formación de la salida para la carrera de mañana Morbidelli, Quartararo, el propio Rossi, Miller, Bagnaia, Rins, Mir, Dovizioso y Zarco.