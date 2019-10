Ducati muestra su desesperación por no poder derrotar a Márquez

El Mundial de MotoGP afronta su recta final con el triplete en tres domingos consecutivos, que empieza este fin de semana en Japón (Motegi), víctima del último tifón, seguirá en el precioso trazado de Phillip Island (Australia), adorado por todos, y concluirá, antes del cierre de Cheste (Valencia), el segundo fin de semana de noviembre, en Sepang (Malasia). Lo hace, como todo el mundo sabe, con el título de pilotos ya decidido en manos, de nuevo, del catalán Marc Márquez y su Honda, que sigue desesperando a la competencia por su espectacularidad y eficacia.

De nuevo, por tercer año consecutivo, la firma italiana Ducati y su piloto estrella, el italiano Andrea Dovizioso, deberán consolarse con el subcampeonato, cada vez a más distancia del flamante octocampeón ya que, en el 2017, Márquez superó a Dovi por 37 puntos; en el 2018, lo hizo por 76 y, en este, aún no concluido, ya le lleva 110 puntos. En el 2017, Márquez ganó seis carreras, las mismas que los dos pilotos de la firma de Borgo Panigale; en el 2018, se llevó 9 triunfos por 7 de Ducati y este año, el muchacho de Cervera (Lleida) suma, de momento, la friolera de 9 por dos de Dovi y uno de Danilo Petrucci.

LA ÚNICA HONDA QUE GANA

No es de extrañar, pues, que el CEO de Ducati, el polémico Claudio Domenicali, que no quiso renovar, el pasado año, a Jorge Lorenzo y acaba de renovar a Petrux, que está cerrando la temporada con pésimos resultados, haya puesto el grito en el cielo y, en unas declaraciones muy críticas en Speedweek, lamente, sin duda, la existencia de Márquez pues si Marc no existiese, nosotros hubiésemos ganado dos mundiales y medio, por no decir, tres.

Domenicali, que recuerda que solo Márquez es capaz de pilotar la flamante y poderosa RC213V de Honda, considera que Marc es mejor cada día, mejora constantemente e, incluso, piensa que entre sus muchos secretos, al margen de su mentalidad, talento, determinación pilotaje y un perfecto físico, está también la manera y forme en que analice a sus rivales para poder derrotarlos en la pista.

Domenicali cree que la única manera de ganar a Márquez es formando una pareja perfecta entre Ducati y sus pilotos. Tenemos que vencer a Marc, sin él, nosotros seríamos ahora los campeones. Este es un hecho histórico, no una hipótesis mía. Marc tiene un gran talento en mi opinión, pero no es solo talento. Es un piloto que ha estudiado y analizado cómo comportarse. Un piloto que, en mi opinión, inventó una nueva forma de pilotar, cómo usa su codo y cómo controla el deslizamiento de la rueda delantera... Ciertamente tiene coraje, pero con coraje solo no llegas lejos, porque luego te caes 20 veces y te lastimas. Probablemente también sea su entrenamiento físico lo que le da esta elasticidad, incluidos los músculos. Cayó muy a menudo, pero siempre ha logrado caer 'bien'. Eso no es casualidad, es entrenamiento, preparación y estudio de un estilo de conducción" asegura.

CÓMO GANAR A MÁRQUEZ

En esa mismas declaraciones, Domenicali asegura que no cree que Márquez sea invencible. En realidad, este año lo han ganado más de una vez. Y en la última vuelta. Y en la última curva. Y sobre la misma línea de meta. Y no solo la Ducati, también la Suzuki de Àlex Rins. Marc trabaja mucho más cuidadosa y metódicamente de lo que parece. Seguramente es un gran talento, porque sin talento no llegarás tan lejos. Pero tiene que haber una preparación detrás de esto: la forma en que monta la moto, no lo haces por accidente. Esto es algo que analiza, prepara, estudia cómo hacerlo y se entrena. Está mejorando constantemente. Esto no es solo puro talento. Hay muchos talentos, pero creo firmemente en el método de analizar y estudiar a los demás. Anteriormente, Valentino Rossi lo estudió. Creo que el que vencerá a Márquez será el que mejor lo estudie".