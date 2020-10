El japonés Nakagami premia a Honda con su primera 'pole'

"Me siento como un niño, me divierto como un niño, esta Honda me hace disfrutar muchísimo pilotándola". El japonés Takaaki Nakagami (Honda), de 28 años, se ha convertido hoy, en este Mundial exprés alocado, en el chico de moda en el Gran Premio de Teruel de MotoGP. Nakagami, que ha parado el crono en 1.46.882 minutos, mejor que el 1.47.076 del francés Fabio Quartara (Yamaha), el pasado sábado, en Motorland, se ha convertido hoy, en el circuito aragonés, en el primer japonés que lidera una parrilla de MotoGP (13.00 horas, DAZN) desde que lo consiguiera su compatriota Makoto Tamada, en el 2004. Junto a 'Naka' estará Franco Morbidelli (Yamaha) y Álex Rins (Suzuki), ganador el pasado domingo en Aragón, se mete, por vez primera este año, en la primera fila, es más desde Assen-2019 .

En busca del primer podio

Curiosamente, Nakagami es, en las apuestas virtuales, teóricas, uno de los candidatos, junto a Joan Mir (Suzuki), que, por cierto, vuelve a salir horrible, pues arrancará desde la posición 12 de la parrilla (peor aún va a arrancar Andrea Dovizioso, que saldrá 17), Jack Miller (Ducati) y Álex Márquez (Honda) para convertirse en el ganador n 9 de la temporada, en 11 carreras, auténtico récord. "Es verdad que, no solo necesito ganar, sino que necesito conseguir mi primer podio, pues mi mejor resultado aún sigue siendo la cuarta plaza del GP de Andalucia", señala Nakagami, que no se dio cuenta de que había logrado su primera 'pole' en MotoGp "hasta que vi correr a todo mi equipo hacia el corralito".

Es evidente, sobre todo dado su extraordinario fin de semana, siempre entre los tres primeros, que Nakagami, que, el próximo año, formará equipo en el 'team' satélite de Honda, el LCR del italiano Lucio Checchinello, con el 'hermanísimo', puede añadirse a la larga lista de ganadores de este año, liderada por el francés Fabio Quartarraro (Yamaha, dos victorias en Jerez), que mañana saldrá sexto, y completada por Andrea Dovizioso (Ducati, Austria), Maverick Viñales (Yamaha, Emilio Romana), Franco Morbidelli (Yamaha, San Marino), Brad Binder (KTM, Brno), Danilo Petrucci (Ducati, Le Mans), Miguel Oliveira (KTM, Estiria) y Álex Rins (Suzuki, Aragón).

Asi pues, la primera fila será Nakagami-Morbidelli-Rins, la segunda Viñales-Zarco-Quartararo, la tercera Crutchlow-Oliveira-Pol Espargaró y la cuarta Álex Márquez-Lecuona-Mir.