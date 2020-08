Jorge Martín gana en Austria y aspira al título mundial

Primero de todo decir que, al parecer, según información facilitada por Gino Borsoi, director deportivo del equipo Inde Aspar Team, de Moto2, su piloto, el malayo Hafiah Syahri, uno de los más queridos del paddock del Mundial, conocido graciosamente como el pescao, está fuera de peligro tras el vuelo que ha sufrido, en la tercera vuelta de la primera salida de Moto2, cuando se ha encontrado en medio de la pista la Kalex de Enea Bastianini, que perdió el control de su moto y se fue al suelo, provocando la caída, no solo de Syahrin sino también de Edgar Pons, el hijo de Sito Pons, que también está bien.

LECCIÓN DE MARTIN

En la reanudación, es decir, en la segunda salida de Moto2, el español Jorge Martin (KTM), de 23 años, campeón del mundo de Moto3, ganador de la Rookie Cup en su momento, ha dado todo un recital en el circuito austriaco, donde KTM ya ha ganado la carrera de Moto3, con Albert Arenas (KTM). Martin, que ha liderado la carrera de menos vueltas (de 25 a 13), ha dado un gran salto persiguiendo el título, cuya clasificación ahora lidera el hermanastro de Valentino Rossi, Luca Marini.

Martin, que ha dado la vuelta de honor con la bandera española y el toro que sus padres llevaban a Jerez para animar a Àlex Crivillé, ha dominado de principio a fin la prueba y logrado su primera victoria en Moto2 (la n 9 de su vida) en su gran premio n 91. Un gran mérito, un gran dominio y, sobre todo, una nueva prueba más de que KTM manda en Austria.

PELEA POR EL MUNDIAL

"Quiero dedicarle la victoria a mi tio Juanjo, que falleció la semana pasada, y es una victoria muy sentida pues nos hemos llevado todos un gran susto con la caída, tras la primera salida, de Enea (Bastianini) y el accidente de Syahrin, pues no es fácil volver a subirse a la moto después de ver esas imágenes, pero, bueno, aquí estamos para aquellos que no creían que podía ganar en Moto2", comentó Martin ante el micrófono de MotoGP.com. Martin ha reconocido que se ha llevado dos o tres sustos muy grades pues no me fiaba del neumático delantero".