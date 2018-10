Lorenzo: "La caída ha sido terrorífica, he tenido mucha suerte, sí"

Jorge Lorenzo (Ducati) apareció en el hospitality de la escudería italiana tras regresar al circuito de Chang, en Buriram, Tailandia, de su visita a un hospital de la localidad tailandesa y comprobar que no sufría más fracturas, que las que se produjo, hace quince días, en Motorland (Aragón) en su pie derecho en la primera curva del Gran Premio de Aragón. Eso sí, el tricampeón mallorquín de MotoGP di o gracias a Dios por haber salvado “esta terrorífica caída y no haber dañado más”.

“Dentro de lo que cabe, dentro de la espectacularidad y brutalidad de la caída, llamémosle como queráis, he tenido mucha suerte de no tener, en principio, nuevas fracturas y que las fracturas que me produje en el pie derecho, en Aragón, no hayan empeorado. Eso sí, tengo una fuerte contusión en la muñeca izquierda y me cuesta doblarla y, además, en el tobillo derecho también ha surgido un fuerte golpe”.

VUELO A 150 KM/H



Lorenzo contó que la moto se le había ido de atrás de forma incomprensible cuando estaba a punto de trazar una curva de derechas tras reducir su velocidad a 150 kms/h. al final de recta. “Se me ha ido de detrás de forma muy violenta, muy extraña y, ya cuando estaba volando, he tenido la sensación de que algo raro había ocurrido. Y, sí, los ingenieros han analizado la telemetría de la moto y han llegado a la conclusión de que la caída ha sido provocada por un fallo técnico de la moto, que no puedo especificar. Así que, en ese sentido, estoy tranquilo porque no ha sido culpa mía, por haber inclinar mucho o haber frenado demasiado con el freno trasero, ni nada por el estilo”.

El tricampeón mallorquín reconoció que “si ya era difícil correr en las condiciones en que me he presentado en Tailandia, más difícil será seguir corriendo mañana y el domingo, aunque no me quiero precipitar, trataré de pasar la mejor noche posible y ver cómo me despierto mañana (sábado) para tomar la decisión correcta de si seguir intentándolo o no. El resto del cuerpo está perfecto, solo tengo esta contusión en la muñeca izquierda y en el tobillo derecho. He tenido bastante suerte, sí”.

PILOTO OFICIAL DE DUCATI CORSE



Cuando se le preguntó cómo estaba de ánimo tras un susto tan tremendo, Lorenzo dijo: “Estoy bien. En primer término, muy tranquilo al comprobar que no ha sido culpa mía, pues estaría más preocupado si, por las condiciones en las que he salido a pista, hubiera cometido algún error que hubiese producido la caída. En ese sentido, estoy tranquilo pues ha sido un fallo técnico y eso me tranquiliza. Me hubiese gustado no caerme y salir mañana ya más convencido de mis posibilidades, pues lo estaba haciendo bastante bien en el segundo entrenamiento del día. Vamos a ver, las posibilidades de que coja la moto mañana no son muy altas. Habrá que ver qué noche paso y como están estas nuevas lesiones de la muñeca y el tobillo mañana cuando me despierte”.

Lorenzo aseguró que es materialmente imposible que vuelva a producirse una avería así ya que se sabe lo que ha ocurrido y cómo solucionarlo. Contó que el aterrizaje en la pista, tras su tremendo vuelo, había sido con la espalda y los pies. “Tanto el airbag que lleva el mono como la espaldera que nos protege la columna vertebral han hecho, sin duda, un gran trabajo y la cosa no ha ido a mayores. Podía haber sido mucho más grave, desde luego”.

VEREMOS SI PUEDE CORRER MAÑANA



El piloto de Ducati reconoció que, sí, que había visto un par de veces las imágenes del accidente “y son, desde luego, terroríficas, impactantes, pues he volado alto, iba bastante rápido, incluso podía haber ido más rápido y haber volado aún más, pero la verdad es que he tenido mucha suerte y no haber empeorado mi estado, que ya no era ideal”, añadió soltando una sonrisa de complicidad hacia los periodistas presentes en la sala.

Lorenzo reconoció que su primera reacción al incorporarse sobre la escapatoria de esa curva fue abrirse la boca derecha, tratar de palparse el pie “pues temía que el dedo gordo derecho dañado se hubiera salido de sitio o que, tal vez, me hubiese fracturado algún otro dedo, pero, poco a poco, ha ido disminuyendo el dolor en el pie y aumentando en la muñeca izquierda. Veremos como estoy mañana”.