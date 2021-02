Marc Márquez cumple 28 años en la recta final de su recuperación

Marc Márquez Alentá, ocho veces campeón del mundo de motociclismo y el gran fenómeno del nuevo siglo, cumple hoy, 17 de febrero, 28 años. Márquez, cuya familia ha reconocido que es fruto de la euforia surgida tras la conquista, por parte del Barça, de la Champions de Wembley (20 de mayo de 1992), celebra su cumpleaños en uno de los momentos más delicados de su vida deportiva junto, tal vez, la lesión ocular que sufrió en el 2011, que le mantuvo fuera de los circuitos varios meses.

Pero Márquez, que ha recibido hoy el homenaje de su equipo, el 'team' Repsol Honda, y de un montón de grandes campeones españoles, entre los que están Pau Gasol, Rafa Nadal, Mireia Belmonte, Carolina Marín, Ansu Fati, Toni Bou, Mick Doohan y Pol Espargaró, en las redes sociales, apagará las velas más contento que nunca desde que se operó, por tercera vez, de su húmero derecho, pues los médicos le acaban de confirmar que el hueso se está consolidando bien, que la intervención va camino de ser un éxito, y que, por tanto, podrá volver a subirse a la moto muy pronto y entrenarse para poder competir en el Mundial de MotoGP, que arranca, a finales de marzo, en Catar.

Sin prisas por reaparecer

Pese a todo y, según ha podido saber El Periódico, de gente muy vinculado al campeonísimo de Cervera (Lleida), ni MM93 ni su equipo, por más necesidad que tenga de su concurso tras todo un año desértico de éxitos, piensan forzar la reaparición de su estrella. Si no es en marzo, que no lo será, será en abril y, sino, en mayo, pues Marc no tiene prisa por regresar. Lo importante, ahora sí, es que ya ve el final del túnel, señalaron desde su entorno.

Márquez cumple los 28 años, lesionado, recuperándose, pero en la cresta de la ola del motociclismo mundial. MM93 posee ocho títulos mundiales (125cc, Moto2 y seis de MotoGP), totaliza 82 victorias en todas las categorías, 134 podios, 90 ‘poles positions’ (más que nadie) y 73 vueltas rápidas en carrera. Márquez se fracturó el húmero derecho en el primer GP del 2020, en Jerez, cuando estaba protagonizando una de las remontadas más históricas. Para poder volver a pilotar y debido a las dificultades para que su hueso se soldase, a principios de diciembre, tuvo que someterse a una complicadisima intervención quirúrgica, en el Hospital Ruber Internacional, de Madrid, a manos de un equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña e integrado por los doctores Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal y Andrea García Villanueva, que le operaron durante 11 horas.

Hace muy pocos días, tras la segunda revisión, en Madrid, los doctores confirmaron que el hueso está firme y, por tanto, Márquez ha podido empezar ya lo que se considera la recta final de su rehabilitación, aunque aún queda lejos el día que pueda volver a subirse a una moto.

Todo el mundo le espera

Curiosamente, poco antes de cumplir hoy los 28 años, Márquez ha convocado a sus 2.5 millones de seguidores en twitter para ayudar a uno de los patrocinadores que le ayudaron cuando era niño, la joyería y fábrica de objetos de cristal Seyart, de Cervera, que pasa por unos duros momentos. MM93 publicó, recientemente, el siguiente mensaje: “Mis amigos de la empresa Seyart de Cervera me ayudaron cuando siendo un niño soñaba con ser campeón del mundo. Ahora ellos necesitan ayuda. Entrad en su web http://seyart.com tienen joyas TOP y regalos de cristal láser personalizado. Ánimo amigos!”

El mundo de las dos ruedas está pendiente del regreso de Marc Márquez Alentá y, mientras pilotos como el nuevo y flamante campeón, el mallorquín Joan Mir (Suzuki), que ha ocupado su trono tras un soberbio 2020, asegura que “cuando regrese Marc se convertirá en el gran favorito al título ¡cómo no!”, los hay, como la amabilísima madre de Valentino Rossi y Luca Marini, la italiana Stefania Palma, que acaba de reconocer, en una entrevista a ‘gpone.com’, haber sufrido por el vicrucis que está pasando el piloto catalán.

“Claro que he sufrido por Marc, aunque no sea hijo mío, por supuesto que he lamentado su lesión y lo mal que lo está pasando”, reconoce Palma en ‘gpone.com’. “Los pilotos son, ante todo, hombres y sufrí cuando volvió a Jerez, por segunda vez, tras la primera operación en su brazo derecho. Fue impresionante verlo después de solo una semana subido, de nuevo, en su moto”.