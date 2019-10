Márquez arrasa con otra exhibición de principio a fin

Pueden anotarlo aunque no sean forofos de las carreras, locos de las motos, unos borrachos de la gasolina y el olor a goma quemada. Pueden apuntarlo porque empieza, ahora sí, a ser más que histórico. Marc Márquez Alentá, con 26 años, lleva los siguientes números: 124 carreras en MotoGP, 62 ‘poles positions’, 55 vueltas rápidas, 54 victorias (en total suma ya 80, a 10 de Ángel Nieto “¡qué gran tipo, qué grandes cosas hizo, qué increíble fue!), 92 podios (en total, 131) y seis de siete títulos en juego (en total 8).

Ese muchacho, que, cuando tenía 9 años, lloraba sin consuelo al acabar segundo, tercero o cuarto, ha vuelto a hacer magia en el Gran Premio de Japón, en Motegi, ante 88.597 apasionados japoneses, y ha logrado algo que muy poquitos (bueno, como los números de arriba) pueden conseguir en un mismo fin de semana: ‘pole’, victoria, vuelta rápida y liderar de la primera a la última vuelta, de la 1ª a la 24ª.

HONDA GANA EL TÍTULO DE CONSTRUCTORES

Es, seguro, el mejor Marc Márquez de la historia, incapaz de cortar gas ni siquiera cuando se queda sin gasolina, ni siquiera el gran premio posterior a proclamarse octocampeón, entre otras razones porque quería ganar para regalarle un nuevo título de constructores a Honda, como así lo ha hecho, provocando la locura en los jefes encorbatados que había en el circuito, y porque, no nos engañemos, no quiere mostrar ni un solo síntoma de debilidad ante sus rivales de siempre (ahí está Jorge Lorenzo, a más de 40 segundos del ganador y ahí está Valentino Rossi, cayéndose al perseguirle) y, por supuesto, tampoco ante la ‘next generation’, liderada por el joven francés Fabio Quartararo (Yamaha), que hoy, segundo, se ha proclamado flamante ‘rookie’ de la temporada.

Ese es, dicen, otro de los secretos de Márquez: marcar el terreno, demostrar que este es su Mundial, que él es el auténtico heredero del ‘Doctor’, que va a por su noveno título y que el que quiera ganarle tendrá que hacer mucho más de lo que está haciendo el ‘Diablo’, prodigioso pues, a los 20 años (¡ojito!, más datos: a esa edad, Márquez ya era campeón de Moto3, Moto2 y el campeón más joven de la historia de MotoGP), ha conseguido hoy su sexto podio de la temporada, pues fue segundo en Barcelona, Misano, Buriram y Motegi, más tercero en Holanda y Austria.

QUARTARARO, EL "ANTIMÁRQUEZ"

Como ése es el rival señalado para el futuro, ¡ya!, para el 2020, el ‘antiMárquez’, el octocampeón ha querido machacarle, de nuevo, y, tras un intento suicida de adelantamiento en la segunda vuelta, Márquez ha decidido escaparse, abrir hueco y dejar la migajas para los demás. “Tenía más ritmo, más velocidad, más confianza, me sentía feliz, libre, suelto y no quería complicarme la victoria ni el título para Honda con una pelea absurda con Fabio, por eso he abierto un huequecito y me he escapado”.

Ramón Forcada, campeonísimo con Jorge Lorenzo y ahora técnico de Franco Morbidelli, cuenta que, en cuanto Marc logra un segundo o segundo y medio de ventaja, “olvídate, ya no hay carrera”. Y Márquez tenía ya dos segundos en la vuelta 13, es decir, antes del ecuador de la carrera. “A partir de entonces, no he tenido más remedio que dosificarme, medir los esfuerzos pues tenía que vigilar dos cosas vitales para poder ganar: el desgaste del neumático trasero y, sobre todo, la gasolina, pues aquí consumimos más de la cuenta”.

MÁRQUEZ SE QUEDÓ SIN GASOLINA

Gastó tanta, tanta, gasolina, que, a solo dos vueltas del final, se encendió la luz de alarma del salpicadero de la Honda RC213V de Márquez, pues casi no le quedaba gasolina. “¡Caray!, sin gasolina y aún me quedan dos vueltas. Empecé a dudar. ¿Vienen? ¿No vienen? ¿Sigo tirando?, así que decidí bajar un poco el ritmo pues corría el riesgo de quedarme sin gasolina en la última vuelta”. Y, sí, Márquez se quedó sin gasolina…pero en la vuelta de honor y tuvieron que empujarle hasta el podio. “Te juro que cuando vi que bajabas el ritmo”, le dijo Quartararo en la celebración, “pensé ‘este tío se va a quedar sin gasolina e igual gano’, pero no, ni por esas”. Y el ‘Diablo’ acabó abrazando a Márquez en lo alto del ‘cajón’ y reconociéndole que es “el mejor de los mejores”.

13 PODIOS SEGUIDOS

Es la primera vez en la historia que Márquez enlaza 13 podios seguidos. Lleva 15 de 16 “y quiero conseguir 18 de 19, si puedo”. No solo eso, también quiere establecer un nuevo récord de puntos. Ahora suma 350 y la mejor marca ¡vaya¡ es de Jorge Lorenzo, en el 2010, con 383. Quedan en juego aún 75 puntos (Australia, Malasia y Valencia). Es posible, sí. Márquez está solo a 12 puntos de su mejor total (362, en el 2014). “Soy muy feliz, por ganar, por mis números, aunque nunca los miro y por hacer feliz a tanta gente, especialmente a mis seguidores, a mi magnífico equipo y a mi marca, Honda. Eso sí, no dejaré de ser, de vez en cuando, un inconsciente porque, a veces, es bueno cerrar los ojos, intentar el ‘más difícil todavía’ y que te salga”.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 350 puntos; 2. Andrea DOVIZIOSO (Italia), 231; 3. Àlex RINS (España), 176; 4. Maverick VIÑALES (España), 176 y 5. Danilo PETRUCCI (Italia), 169.

La próxima cita del Mundial de MotoGP será el próximo 27 de octubre con motivo del GP de Australia en el circuito Phillip Island. Será hasta entonces.