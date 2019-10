Márquez empieza el triplete persiguiendo dos títulos más

Hay quien dice que ahora veremos al auténtico Marc Márquez (Honda), una vez conquistado su sexto título mundial en siete años en MotoGP y su octava corona, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en lograr acumular tantos títulos. Pero la verdad es que incluso él, que siempre ha querido correr libre de la presión, sabe que en el triplete, que arranca este fin de semana en Motegi (Japón), sigue en Phillip Island (Australia) y concluye en Sepang (Malasia), no podrá hacer lo que quiera, no podrá correr a lo bestia, no podrá arriesgar tanto como desearía, pues el muchacho de Cervera (Lleida) quiere contribuir, de nuevo, a repetir la triple corona (piloto, constructores y escudería) conquistada el pasado año.

AGRADAR A LA AFICIÓN

Sé que no será lo mismo una vez conseguido el título, pero deseo seguir apretando y tratando de ayudar a mi marca, Honda, y a mi equipo, el team Repsol Honda, pues para todos ellos es muy importante conseguir los otros dos títulos, ha comentado Márquez, que saldrá a ganar en Motegi como hago en cada carrera. Eso sí, Márquez comentó, nada más conquistar su octava corona, que lo que más le encantaría en esta vida es dejar una huella hermosa por mi pilotaje, por haber divertido a los aficionados con mis carreras, ya que hay pilotos, por ejemplo, el espectacular, popular y simpático Randy Mamola, que no conquistó la corona de 500cc, pero todo el mundo lo recuerda con enorme cariño. ¿Por qué?, porque Randy hizo disfrutar a los aficionados con su impresionante estilo de pilotar. Pues algo así me gustaría a mí.

Márquez tiene más cerca conseguir el título de constructores para Honda, que el de escuderias. En la clasificación de marcas, Honda aventaja a Ducati por 77 puntos, mientras que en la tabla de escuderias, Ducati Corse supera a Repsol Honda por 19 puntos más. Tanto en una clasificación como en otra, la influencia de Márquez es impresionante pues más del 75% de los puntos, en una y otra carrera, los ha conseguido el octocampeón del mundo. Es más, en la carrera entre escuderías se da la circunstancias de que Márquez ha sumado 325 puntos de los 358 que atesora Repsol Honda, mientras que Jorge Lorenzo solo ha sumado 23 y Stefan Bradl, el piloto probador del team, ha añadido 10 puntos más.

TRIUNFO ARROLLADOR

Márquez, que hace quince días, en Buriram (Tailandia), consiguió renovar su cetro de MotoGP superando ya por 110 puntos al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), por 158 al también catalán Àlex Rins (Suzuki) y por 162 a Maverick Viñales (Yamaha) a Valentino Rossi (Yamaha) le supera ya por 180 puntos, es decir, más de seis victorias--, está muy animado a seguir corriendo con su peculiar estilo agresivo. Lo hice en Tailandia y puedo repetirlo, ahora con más motivo o tranquilidad, en Motegi y donde sea. Por lo que digo, porque me apetece hacer disfrutar al público, sean o no seguidores míos, con mi pilotaje. En Buriram podía haber corrido conservadoramente, pero quería ganar el título venciendo en la carrera.