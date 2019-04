Márquez: "He fallado. Soy humano. He de aprender"

Estaba entero, rodeado de los suyos. Se notaba que se presentaba ante los medios de comunicación, decenas de ellos, con la seguridad de haber recibido el baño de apoyo, de ayuda, de consuelo y de reconocimiento de todos los suyos, familia, entorno, fábrica y equipo.

Marc Márquez, que ya no es líder del Mundial de MotoGP pero sí el gran favorito, se presentó ante los periodistas con la sonrisa de siempre, bueno, está vez más oculta que otras veces y con el convencimiento de reconocer su error, explicarlo y, sobre todo, afirmar, con contundencia, que no le afectará.

“Una caída así da mucha rabia, mucha. Me fastidia. Y mucho. He fallado, he cometido un error, soy humano, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos, saber por qué ha ocurrido, que aún no lo sé, e intentar reflexionar sobre lo que me ha ocurrido y salir más fuerte en Jerez”, comenzó diciendo Márquez en inglés, italiano, castellano y catalán.

NO ESTABA FORZANDO

“Me encontraba muy bien en todas las zonas del circuito, pues aquí llevaba seis años ganando consecutivamente y, curiosamente, la caída se ha producido en el punto donde más ventaja cogía a los demás. Tenía muy buen ritmo, atesoraba ya más de tres segundos de ventaja sobre ‘Vale’ (Valentino Rossi) y, por tanto, podía ir más tranquilo. Pero nunca te puedes relajar, creo que estaba haciendo una carrera perfecta, muy parecida a la de Argentina”, continuó explicando el campeón de Honda.

Márquez confesó que no iba como loco, que no estaba apretando al máximo, que no iba fuera de sitio, colgado. “Pero cuando hay frenadas tan largas, que vienes a 300 kilómetros por hora y tienes que parar la moto, te sales de trazada y tienes problemas. Te vas largo. Ha sido un error muy grave, pero iba cómodo. No iba como en Australia hace tres años, que iba fuera de sitio. Aún y con todo, hemos hecho un gran fin de semana y solo tenemos al líder a 9 puntos. He tirado 25 puntos y, la verdad, me fastidia mucho, mucho”.

Cuando le plantearon si le beneficia que haya ganado Àlex Rins (Suzuki), otro más que se suma a la pelea por el título más disputado de la última década, Márquez se alegra, sí. “Me alegra por él y porque así no ha ganado Valentino (Rossi) o Andrea (Dovizioso). En Argentina, quería que ‘Vale’ superase a ‘Dovi’ por la segunda plaza del podio, como así fue, para que Andrea no puntuase tanto y aquí no está nada mal que Rins haya ganado su primer gran premio, superando a Rossi. Ya dije en Sepang, en el primer test, que Rins estaba para ganar carreras y su Suzuki va muy bien”.

El piloto de Cervera (Lérida) recordó que se había caído liderando la carrera y viendo la victoria al fondo. Confesó que lo grave hubiese sido cometer un error así marchando séptimo y tratabdo de arañar algún punto. Evidentemente insistió en lo que comenta siempre que esto es deporte y que siempre pueden ocurrir cosas así. “Siempre digo que no vivo del pasado ni del futuro. Vivo el presente. En Argentina, os acordáis, era el hombre invencible, que ganaría todas las carreras y sería campeón a mitad de temporada, y hoy soy el hombre que ha cometido el mayor error. Así es el deporte, por eso estoy rodeado de la gente que me quiere y me ayuda a superar momentos como éste. Haciéndome mala sangre no arreglaré nada”.

Y, acto seguido, pasó a detallar su caída, su error, del que debería, según él, sacar más de una enseñanza. “He frenado tres metros más tarde que en mi mejor vuelta y, a 300 kilómetros por hora, tres metros no son nada. Iba dos kilómetros por hora más lento que en mi mejor giro, pero dos grados más de inclinación de lo normal y un poco menos de presión de freno. Iba un pelín más despacio, con algo más de inclinación y algo menos de freno. Ves la ecuación y crees que no es para caerse pero, como vas al límite, se te va cuando menos lo esperas”.