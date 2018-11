Márquez lidera, con su 'pole' n 80, otro triplete español

“Bueno, son unas condiciones en las que todo el mundo sabe que me desenvuelvo bastante bien. Es una manera distinta de arriesgar, pero, aunque prefiero correr en seco, por supuesto, la pista medio seca medio mojada no me desagrada y, sí, me ha salido una vuelta muy buena, aunque nunca creí que le sacaría al segundo medio segundo”. Marc Márquez (Honda, 2.13.641 minutos), heptacampeón del mundo y pentacampeón de MotoGP más joven de la historia, con 25 años, ha demostrado hoy, de nuevo, que para él la temporada y las ganas de seguir siendo el nº 1, el mejor, no acaban hasta la bandera a cuadros del Gran Premio de Valencia, que se disputará en Cheste a mitad de este mes.

Márquez ha logrado hoy la ‘pole position’ nº 80, récord absoluto, nadie ha liderado una parrilla de salida tantas veces. Esta, la de Sepang, Malasia, con la pista peligrosísimamente mojada, es la séptima de la temporada y, sí, hace ya un par de grandes premios que el campeón de Cervera (Lleida) volvió a ganarse el premio al mejor ‘poleman’ de la temporada, que es un flamante BMW, el que quiera, que este año se lo regalará a su hermano Àlex (Moto2, Kalex), que, curiosamente, ha completado, junto al madrileño Jorge Martin (Moto3, Honda), el segundo triplete de ‘poles’ español de la temporada, que estos tres mismos protagonistas ya consiguieron en el precioso trazado de Austin (Texas, EEUU). Este es el triplete de 'poles' nº 32 del motociclismo español.

DIÁLOGO ENTRE MÁRQUEZ Y ROSSI

El campeonísimo de Honda, que fue uno de los defensores, en la reunión de seguridad de ayer que pidió que se adelantase un par de horas el inicio de la carrera de mañana, que finalmente será a las 06.00 horas en España (Movistar MotoGP TV; a las 03.00 horas, la de Moto3 y a las 04.20 horas, la de Moto2), prefiere, por supuesto, “que la prueba sea en seco, primero por mayor seguridad de todos y, además, porque creo que será mucho más disputada e incierta, al haber más de dos, tres y cuatro pilotos con posibilidad de optar a la victoria”.



Valentino Rossi (Yamaha) le pidió, muy correcta y profesionalmente, disculpas a Marc Márquez (Honda), en el 'corralito' del Gran Premio de Malasia, hoy, en el trazado de Sepang. / ALEJANDRO CERESUELA

Márquez, que reconoce tener buen ritmo para los dos casos, seco y mojado (“aunque, en lluvia, tengo más dudas, pues hemos rodado poco”), cambió impresiones en el ‘corralito’ con el italiano Valentino Rossi (Yamaha, a 0.848 segundos), que hizo una sensacional vuelta y partirá en primera fila detrás, o junto, al francés Johann Zarco (Yamaha, segundo, a 0.548 segundos). El distanciamiento entre Márquez y Rossi se mantiene, pero la charla de hoy al concluir la ‘qualy’ de MotoGP es digna de destacar, entre otras razones porque demuestra que hay un enorme respeto. “Es muy bueno para mí arrancar desde la primera fila, pues, sea en seco o mojado, es importante en este trazado no perder a los de cabeza desde la primera vuelta”, señaló el ‘Doctor’.

Márquez ha reconocido a El Periódico que Rossi, con gran corrección "y profesionalidad" le comentó, con mucho tacto, que "no me había visto al salir del box, pues yo, en ese momento, iba en vuelta rápida y me ha pedido, gentilmente, disculpas, lo que le agradezco. Y es que yo he tenido que hacer lo mismo con Andrea Iannone, al que, posiblemente, le he estropeado uno de sus buenos giros. Es evidente que podrían sancionarme, sí, pero entonces deberían de sancionar a muchos más. No sé qué ocurrirá. Pero, sí, 'Vale' ha estado muy correcto".

Curiosamente, estas declaraciones, que se producían, logicamente, una vez concluido el entrenamiento, coincidían, precisamente, con una reunión de Dirección de Carrera donde decidieron que la maniobra de Márquez era sancionable y, por tanto, el campeonísimo español arrancará desde la séptima posición, primero de la tercera fila, lo que le obligará o a hacer una gran salida o a remontar en las primeras vueltas, con el peligro que ello significa de cara a caerse o chocar con los pilotos de delante, cosa que podría complicarse aún más en caso de lluvia. Evidentemente, este castigo no le arrebata la 'pole' nº 80 de su carrera.



Àlex Márquez (Kalex) y todo su equipo en el 'corralito' de Sepang. / ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS

Por su parte, tanto Àlex Márquez, que se fue a la pista a ver a su hermano en la calificación de MotoGP (“¡uf!, que deprisa va”, comentó, en compañía de varios fotógrafos, al verle pasar en la vuelta rápida), como Jorge Martin, que está peleando por el título pequeño y que, incluso, aquí, en Sepang, tiene la primera pelota de partido, aunque difícil, reconocieron que no hay mejor manera de ser favoritos para ganar, que arrancando desde la ‘pole’. Es evidente que el pequeño de los Márquez, que está teniendo una temporada muy, muy, irregular está doblemente ilusionado con la posibilidad de añadir a su ‘pole’ la primera victoria de esta temporada.

"Creo que es un buen día para poder hacer una gran carrera y, sobre todo, aspirar a la victoria. Es verdad que tanto Bagnaia como Oliveira se juegan el título, pero creo que deben ser ellos los que midan el nivel de riesgo que pueden admitir", comentó Àlex Márquez, que reconoció que, desde Motorland (Aragón), está ya preparando la próxima temporada y, sobre todo, quiere exprimir en Sepang la 'pole' para "por fin, arriesgar y no estar tan pendiente, simplemente, de acabar la carrera".



Jorge Martin (Honda) celebra una nueva 'pole' de esta temporada. / DEL CONCA GRESINI MOTO3 MEDIA

Martin (Honda), que ha sufrido todo tipo de contratiempos en carreras este año, al igual que su máximo rival, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), espera una carrera "típica de Moto3, con varios pilotos metidos en la lucha y eso es lo peligroso, como ya dije en Phillip Island, entiendo que todo el mundo quiera ganar, logicamente, pero jugarte el título con tanto lio no es agradable. No creo que ni Marco ni yo nos podamos escapar, pero evitar aglomeraciones sería estupendo".

"Las condiciones en las que correremos no serán las mejores, desde luego", ha dicho Martin al concluir la conferencia de prensa oficial, "pues al adelantar la carrera nos pillará con la pista muy, muy, húmeda y ni siquiera el 'warm-up', que será prontísimo nos servirá de mucho, bueno, de nada. Yo lo que quiero es escaparme y ganar, no sé que hará 'Bezz', pero supongo que querrá ralentizar la prueba para que haya más lio y yo pierda más puntos".