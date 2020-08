Márquez: "Parece que nadie quiere ganar este título"

El piloto catalán Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, apareció hoy en DAZN TV, televisión que goza de los derechos del Mundial de motociclismo en España, para asegurar que está recuperándose poco a poco, que sigue confianza con el equipo del doctor Xavier Mir "por eso él también me hizo la segunda intervención" y espera poder volver totalmente curado, pues esa sería una muy buena señal, sea dentro de dos o tres meses. "Estoy oyendo a mi cuerpo, recuperándome y volveré cuando este al cien por cien, para segui arriesgando, claro que sí, pues es mi ADN".

"No es, desde luego, mi mejor momento de moral, pero como me dijo una señora el otro día, en Cervera, mientras paseaba a mis perros por el campo 'chaval, tú eres el mejor, eres el que más arriesgas, llevas ocho años en MotoGP, lo has ganado todo y, ya sabes, siempre hay un año que prigas y este es el tuyo; tranquilo que volverás a ganar' y, la verdad, tuvo muy buenas sensaciones después de ese saludo", comentó el de Cervera.

Defensa de los médicos

"Es evidente que cuando hicimos la primera operación y la recuperación, tal vez, arriesgamos, pero lo hice porque el hueso, el húmero, iba a estar igual en Jerez, que en Brno, que en Austria, es decir, tarda muchas semanas en soldarse. Es verdad que, tal vez, el equipo del doctor Mir arriesgó, pero no más de lo que lo hice yo en la carrera de Jerez que, después de la tremenda remontada que hice, me caí cuando ya estaba en el podio", insistió el campeón.

Márquez recordó que, además, "ese brazo está soportado por el hombro que fue operado no hace mucho, el derecho y, por tanto, eso también ha influido. Así que este será un año pérdido, espero poder reaparecer al final de este Mundial e intentar ganar alguna carrera de este campeonato tan interesante, tan igualado, con tantos candidatos al podio y al título, con tantas caídas y lesiones. Tengo la sensación de que nadie quiere ganar este Mundial, pero veo a Andrea Dovizioso muy como siempre, pensando y, sin hacer ruido, ya es segundo, como suele hacer cada año".

Accidente escalofriante

Márquez reconoció que le sorprendió "y mucho" la victoria del novato Brad Binder en Brno "y no tanto porque nos sorprendiese a todo, sino por lo bien y sereno que pilotó durante toda la carrera". E insisto en la tremenda igualdad que muestra la categoría. "Ya están ahí las KTM, que ojalá empiecen a quitarles las ventajas que tiene en su desarrollo, la Suzuki ya había llegado y hay un montón de candaditos a la victoria final".

Finalmente, el ocho veces campeón del mundo insistió en que no ha hecho nada "que no supiesen los doctores" y, respecto a eso, volvió a repetir que "tuvimos la mala suerte de que la placa se rompió, pero ya es pasado y tenemos que seguir trabajando para volver cuanto antes a la parrilla. Volveré más fuerte y seguiré, por supuesto, arriesgando porque lo llevo en el ADN".

Ni que decir tiene que Márquez reconoció haberse quedado sin palabras cuando presenció, entre amigos y junto a su madre Roser, el accidente de Johann Zarco y Franco Morbidelli en el que pudieron sufrir gravísimo daño Valentino Rossi y Maverick Viñalesa , insistió en que "estamos en un deporte de riesgo y lo mejor del accidente es que todos están bien, pero esas primeras curvas son muy peligrosas y debemos cambiarlas, no podemos a la dos y a al tres tan deprisa. La modificación que han hecho para la carrera de hoy no hay sufiente, creo".

La serenidad de Alzamora

Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125cc en 1999, impulsor y manager de Marc Márquez, no quiso pronunciarse ayer cuando algunos medios de comunicación españoles quisieron conocer su versión de la delicada situación del campeonísimo catalán, pero esta mañana sí ha atendido a Sky Italia, la televisión italiana que posee los derechos del Mundial de motociclismo para ese país.

"Marc no es un estúpido y lo que ha hecho ha sido seguir siempre, antes y ahora, los consejos de los médicos", señaló Alzamora en la línea de lo expresado ayer, por ejemplo, por Pol Espargaró, piloto de KTM, que ayer logró la primera 'pole position' de su vida en MotoGP y la primera de KTM. "Lo que le ha ocurrido a Marc no es culpa suya, él, como todos nosotros, hizo caso de los médicos, que le dijeron que podía entrenarse e intentar correr. Es como cuando tu mecánico te entrega la moto y te dice "está lista", tú sales con una confianza ciega porque él te da la moto preparada y tú llevas años confiando ciegamente en él".

Plan para recuperarse

"Marc, ahora", siguió explicando Alzamora, "está tranquilo, sereno y recuperándose. Es normal que, tras una segunda intervención, quisiéramos conocer otra opinión médica para no volvernos a equivocar, para no fallar una segunda vez. Ahora ya tenemos claro cual es el camino y el proceso de recuperación y Marc lo está siguiendo para ponerse bien cuanto antes. Es evidente que todo esto nos servirá de experiencia para el futuro".

Posteriormente, Alzamora atendió a DAZN TV, minutos antes de que se diese la salida a la carrera de Moto3 del Gran Premio de Estiria, y confirmó la serenidad con la que Márquez está viviendo estos difíciles momentos. "A ningún piloto le gusta pasar por lo que está pasando Marc, pero él es siempre positivo y, ahora, ya conoce como debe hacer la recuperación y los plazos. Lo único que desea es recuperarse al cien por cien, volver estando bien fisicamente y volver a disfrutar de las carreras y hacer disfrutar a sus fans. Honda ha estado muy bien en todo este proceso, buscando una segunda opinión médica tras la segunda operación. Ahora ya sabemos cómo hemos de actuar y cuales son los pasos para que Marc, junto a su fisio de confianza, Carlos J. García, se recupere del todo en Cervera".