Mir: "Mentalmente he sido más fuerte que mis rivales"

Creo que, mentalmente, he sido más fuerte que mis rivales y, en ese sentido, esa fuerza me ha ayudado mucho en una temporada muy dura, ha comentado el campeón Joan Mir (Suzuki, MotoGP), en el circuito de Portimao, que este fin de semana vivirá su estreno mundialista con el último gran premio de la temporada, el de Portugal, que decidirá los títulos de Moto3 y Moto2, además del subcampeón de MotoGP, puesto de honor por el que pelea el compañero del mallorquín, Alex Rins, así como los títulos de constructores (vital para Suzuki, comercialmente hablando) y escuderías.

Cuando digo que he sido mentalmente fuerte, me refiero a que ha sido un año muy duro de soportar, de vivir, pues a la presión por correr, entrenarse y competir se ha añadido la de no contagiarse del Covid-19, que nos ha supuesto un esfuerzo y control añadido. Y toda esa presión no me ha quitado velocidad, sino que me ha añadido velocidad. Y eso ha hecho que, cuando muchos creían que podía fallar, no he fallado.

TRAS LA TRIPLE CORONA

Y es por ello que Mir, feliz, orgulloso de lo conquistado aunque aún no haya podido celebrarlo como es debido, aunque ya habrá tiempo, está ahora dispuesto a ayudar a Rins y, por descontado, al equipo Suzuki, a conseguir todos sus objetivos. Lo que tenemos que intentar es ganarlo todo, pues no sabemos cuándo volveremos a tener una oportunidad tan grande como esta de lograr la prestigiosa Triple Corona, ha contado el italiano Davide Brivio, jefe de Suzuki, en una conversación con Catalunya Radio.

Hay que pelear, desde luego, por la Triple Corona y es evidente que lo tenemos más duro que los demás, pues Suzuki solo tiene dos motos, dos pilotos, Alex y yo y, por tanto, no podemos fallar ninguno de los dos, añadió Mir, que aseguró que, en cuanto le comenten que debe echarle una mano a Rins, en caso de que la carrera se ponga difícil y este en peligro su subcampeón, lo haré encantado porque sé que, de haberlo necesitado yo de cara al título, Alex lo hubiera hecho también.

UN SUBCAMPEONATO EN JUEGO

Mir considera que no es fácil ir calculando mientras se corre el gran premio, aunque siempre te pueden ayudar desde la pizarra y, sobre todo, la cosa sería mucho más fácil si los dos, tanto él como Rins, estuviesen en el grupo de cabeza y pudiesen ver cómo van los rivales implicados en la conquista de ese subcampeonato que, de momento, son un montón: Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Rins (Suzuki), Maverick Viñales (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati) y Pol Espargaró (KTM). Eso de ir mirando donde está Alex y donde están el resto es un poco complicado, así que lo mejor será pelear duro y estar lo más delante posible los dos, añadió el flamante campeón.

Ni que decir tiene que, pese a la obligación de trabajar para su equipo y su compañero, una vez logrado ya su objetivo, Mir quiere intentar ganar la carrera. Voy a salir como cada fin de semana, al cien por cien, a hacerlo lo mejor posible, señaló el mallorquín, que le deseó toda la suerte del mundo a Albert Arenas (KTM) para conseguir, este domingo, el título de Moto3. Yo creo que Albert tiene algo más que el resto, pero él sabe que las carreras de Moto3 son una locura y que, si no lo tienes claro, puedes sufrir horrores en la última vuelta. Pero Alberto debe llevarse el título.