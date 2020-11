Pol Espargaró (KTM) lidera la parrilla más igualada del año

Es un Mundial. Es competición. Es la élite de las carreras. Puede ocurrir de todo. Hace exactamente una semana en este mismo trazado, Cheste (Valencia), dos muchachitos de poco más de 16 años, Xavier Artigas (Honda) e Izan Guevara (KTM), se jugaban el título mundial júnior de Moto3 y sus números estaban igualadísimos, pero la Honda de Artigas se caló en la parrilla de salida y Guevara supo aprovechar esa avería, ganar la carrera, colocarse líder del campeonato y, al día siguiente, domingo, asegurar el título con dos terceros puestos.

Ensayos en agua

Seguimos en el circuito Ricardo Tormo y desde el líder de MotoGP, Joan Mir (Suzuki), hasta el 14 de la general, el francés Johann Zarco (Ducati, a 73 puntos del mallorquín cuando aún hay en juego 75), pueden aspirar al cetro que dejará vacante el gran ausente de este año, el campeonísimo catalán Marc Márquez (Honda). Y, sí, puede pasar de todo, como que Maveirck Viñales (Yamaha), tercer candidato deba arrancar mañana desde el pit-lane por cambiar su motor; que Fabio Quartararo (Yamaha), el segundo favorito, siga teniendo problemas en mojado, en agua, y arranque desde la cuarta fila o que Mir, el favorito, haya mejorado, y mucho, en agua, como para colocarse hoy en la quinta posición y, por tanto, empiece desde la segunda fila, una buena posición.

Pueden pasar más cosas, por ejemplo, que mañana la carrera, pese a que los entrenamientos han sido en mojado, sea en seco, con lo que todos resuciten, especialmente el Diablo, que está a 14 puntos de Mir y si vuelve a repetir su horrible carrera de Teruel empiece a ver desaparecer sus posibilidades al título. O que el fabuloso crono de hoy de Pol Espargaró (KTM, 1.40.434 minutos), que ha facilitado a la firma austriaca su segunda pole de la temporada (la primera se la dio Polyccio en Austria), le abra la posibilidad de conseguir, como persigue también Mir, el líder, su primer triunfo del Mundial-2020.

Seis marcas a por la victoria

Todo puede pasar en este Gran Premio de Europa, el primero que se corre en Cheste. Lo cierto, lo tremendo, lo estrepitoso en este curioso Mundial exprés de la pandemia es que, en el recopilatorio de todos los entrenamientos, los seis primeros son de seis marcas distintas: Jack Miller (Ducati), Alex Espargaró (Aprilia), Franco Morbidelli (Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda), Pol Espargaró (KTM) y Alex Rins (Suzuki). Y, curiosamente, los cuatro primeros de la parrilla de mañana también son líderes de cuatro marcas distintas: Polyccio (KTM), Rins (Suzuki), Nakagami (Honda) y Zarco (Ducati).

Yo, la verdad, no me esperaba este tiempo en la quali y hasta que no he visto la pantalla no me lo podía creer, estoy muy feliz por KTM y todo el equipo, si mañana lloviese sería estupendo, pero parece que la carrera será en seco, pese a todo pelearemos por otro podio, señaló el pequeño de los Espargaró. Rins, a su lado, confesaba que todo el mundo sabe que no soy piloto de sábado, pero hoy estoy muy, muy, feliz, aunque lo importante es la carrera de mañana y ver si podemos recuperar en el último ensayo, antes de la carrera, algo de agarre detrás.

Quien no es piloto de sábado y sí de domingo, y si de Mundial, y sí aspirante al título es el fabuloso Mir, que se metió donde quería las dos primeras filas eran vitales para la salida de mañana, que espero sea en seco aunque a algunos de mis rivales, como Fabio (Quartararo), no le guste el agua. Yo, por seguridad para todos, prefiero que la carrera sea en seco y pelear por el podio y, ojalá!, por esa victoria que se me resiste.