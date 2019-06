Puig: "No vamos a cambiar nuestra moto porque un piloto no se adapte a ella"

No tuvo más remedio que hablar. La verdad es que Alberto Puig, uno de los profesionales más sinceros del paddock del Mundial de MotoGP, no suele esconderse ni tampoco eludir las preguntas aunque, eso sí, no es muy dado a las largas declaraciones, conferencias de prensa o entrevistas. Sabe que siendo el máximo responsable deportivo del equipo más poderoso (y campeón) del Mundial, el equipo Repsol Honda, del que es team manager ha de dar la cara, de vez en cuando, cuando la situación lo requiere. Y esta vez, Puig y todos los responsables japoneses de la marca tiene un problema muy gordo sobre su mesa: Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo, no se adapta a la poderosísima Honda RC213V, que su compañero Marc Márquez ha convertido en campeona del mundo en cinco de los seis últimos campeonatos.

ASOCIACIÓN CON SAMSUNG

Y Puig ha dado la cara hoy, pese a que el escenario no era pura competición, ni siquiera estábamos en el Circuito de Cataluña, donde ya ha empezado el GP. Puig ha hablado después de que la poderosa compañía Samsung, asociada al equipo campeón de Honda Racing Corporatio (HRC), presentase la primera grabación, de algo más de dos minutos, 100% nativa en 8K, la tecnología del futuro, aquella que sustituirá al 4K actual. Poco después de que Miguel Ángel Ruiz, Brand Strategy&Innovation Services Senior Manager en Samsung Iberia, explicase las bondades de tan extrema calidad gracias al Quantum Processor 8K, un procesador capaz de transformar el contenido y mejorar la calidad de imagen y sonido a través de la inteligencia artificial, se ha producido, como no podía ser de otra forma, una lluvia de preguntas a Puig sobre la crisis por la que atraviesa Lorenzo.

Y Puig lo ha contado todo, sin pelos en la lengua y sin mostrar ni una sola mueca en su rostro, impertérrito. Qué le pasa a Jorge?, pues, según nos cuenta, que no va cómodo en la moto. Nada más y nada menos. Pero Jorge nunca se ha quejado de la moto. Nunca ha dicho que no corra, que no vaya bien, que no sea una moto campeona. Sus problemas son de acoplamiento. Y punto. Ni que decir tiene que ni Honda, ni mucho menos su team manager, están pensando en despedir a Lorenzo. Honda firma los contratos para cumplirlos y el contrato de Jorge es por dos años, tal y como marca la moda que se ha impuesto en el paddock, pues a mí me gustaría contratos de un año. En ese sentido, yo sería partidario de volver al sistema antiguo.

HONDA CONFÍA EN LORENZO

Puig reconoció que lo mejor era que Jorge viajase a Japón y hablase directamente con los ingenieros de HRC. Era de sentido común que fuese a Japón. Pero que quede claro que las piezas que tendrá Jorge a partir de Montmeló y sucesivos grandes premios es para que se sienta más cómodo sobre la moto. Nada de todo eso va a cambiar la idea, las características, la fisonomía, la mecánica de nuestra moto. Nada. Nosotros lo único que estamos haciendo es proporcionarlas las herramientas para que tenga una moto más cómodo, no una moto diferente. Honda hará lo imposible, durante estos dos años, para que Jorge pueda ganar.

Respecto a la tesis, muy extendida en el paddock, en el sentido de que solo Márquez es capaz de ganar con esta moto y no Jorge, ni Cal Crutchlow, ni Takaaki Nakagami, los otros tres pilotos oficiales, Puig fue aún más duro y sincero: Perdonen, no está ocurriendo nada que no haya pasado en los últimos años. Desde que Marc debutó, en el 2013, siempre ha ganado él, siempre. En ese sentido, lo siento pero no ha cambiado nada. Nada. Lo único sorprendente es lo que le está costando a Jorge adaptarse a nuestra moto, que es más de lo que yo pensaba y, por supuesto, más de lo que él había imaginado, seguro.

LA HONDA NO SE CAMBIA

Y como Puig intuyó que le iban a caer más preguntas alrededor de esa Honda tan especial, insistió, con enorme habilidad y contundencia, en su explicación. Mire, esa moto no debe de estar nada mal cuando gana casi cada año el título, cuando Marc cada vez la pilota y se siente mejor sobre ella y cuando, por ejemplo, esta temporada le hemos parado los pies a Ducati en velocidad punta, pues la 'Desmosedici' siempre corría más que nuestra Honda. Eso, ya no es así.

Preguntado sobre las cosas que Lorenzo está pidiendo a Honda para sentirse más cómodo sobre la moto y que el mallorquín dice que tal vez, también le sirvan a los otros pilotos de la marca, Puig insistió en que se trata únicamente de cositas, apéndices, para que Lorenzo se sienta más cómodo sobre la RC213V, no de piezas que vayan a cambiar la moto. Lo que no podemos pretender es cambiar completamente la moto simplemente porque un piloto no se adapte a ella. Sobre todo cuando la moto está ganando y lidera el campeonato.