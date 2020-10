Quartararo, un líder que se comporta como un héroe

Bueno, de acuerdo, no se trata de considerar héroe a quien no lo es. O, tal vez, sea una calificación excesiva, pero la verdad es que el protagonismo que el joven francés Fabio Quartararo (Yamaha), de 21 años, ha adquirido en estos días en el Mundial de MotoGP y, muy especialmente, en la segunda jornada del Gran Premio de Aragón, que se celebra, sin público, en el precioso trazado de Motorland, ha sido destacado y muy, muy, muy digno de destacar en alguien tan joven y, sobre todo, en un líder que parece haber recuperado su mejor momento, aquel en el que, nada más empezar este Mundial exprés, en Jerez, ganó, con determinación las dos primeras carreras del año.

Aparatoso accidente

El 'Diablo' ha logrado hoy la cuarta 'pole' de la temporada y ha superado por 46 milésimas de segundo al catalán Maverick Viñales, con quien formará, la próxima temporada, el equipo oficial Yamaha Monster. Quartararo, que el viernes se cayó y se dañó la cadera derecha, ha sufrido hoy un espectacular accidente en la primera sesión matinal del día y se golpeó, violentamente, la otra cadera, la izquierda. Fue tratado del hematoma en la clínica móvil tras comprobarse que no tenía fractura alguna y, dos horas después, caminando a trompicones, logró el mejor crono y lideró, de nuevo,la parrilla de mañana (15.00 horas), en la décima carrera de la temporada.

Crutchlow, la novedad

Quartararo compartirá la primera fila con 'MVK' y el británico Cal Crutchlow, que, junto al catalán Alex Márquez, está empezando a resucitar al equipo Honda, que encuentra a faltar al campeonísimo Marc Márquez. La segunda fila estará integrada por una Yamaha (Franco Morbidelli), una Ducati (Jack Miller) y una Suzuki, la de Joan Mir, que tratará de que no se le escape Quartararo en las primeras vueltas. El italiano Andrea Dovizioso (Ducati) arrancará desde la 13 plaza, es decir, desde la quinta y lejana fila.

"La verdad es que después del día movidito que he tenido, conseguir la 'pole' en Aragón es para estar contentos y muy orgullosos del trabajo realizado", señaló Quartararo a Dorna TV. "Me duele bastante la cadera izquierda, pero cuando uno se sube a la moto se olvida de todo. No tengo, desde luego, el ritmo ideal para ganar mañana, pero todo puede pasar. Tampoco he hecho la vuelta perfecto pero aquí estamos, liderando la parrilla".

Recordar que el Mundial está liderado por Quartararo (Francia, Yamaha) con 115 puntos, seguido del mallórquín Joan Mir (España, Suzuki), con 105 y el italiano Andrea Dovizioso (Italia, Ducati), con 97.