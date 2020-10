Quartararo muestra su poder en casa, en Le Mans

En casa, en el mítico Le Mans, en su país, en Francia, mañana con 5.000 espectadores a su favor, poca cosa, pero cuentan, líder del campeonato del mundo de MotoGP, el Diablo, sí, el francés Fabio Quartararo (Yamaha, 1.31.315 minutos), no quería fallar, no podía errar, necesitaba, no solo aparecer mañana (13.00 horas, DAZN, sí, una hora menos que de costumbre por culpa de la F-1) en la primera fila del Gran Premio de Francia de motociclismo sino que quería seguir impresionando a sus adversarios, especialmente al mallorquín Joan Mir (Suzuki, 14, quinta fila), su perseguidor, a 8 puntos del que manda, en este final de entrenamientos.

Sabía que había conseguido un buen crono en el primer intento de la quali, pero la verdad es que no sé si me iba a ser suficiente para conseguir la pole o, como poco, la primera fila, que era el objetivo, comentó Quartararo a DAZN. Por eso, en el inicio del segundo juego de neumáticos, decidí calentar bien el delantero y, aunque en la vuelta buena, me lleve un susto en la primera curva, supe apretar los dientes y completar una gran vuelto. Salir desde la pole es estupendo, siempre, siempre, pero más en casa, donde se espera mucho de ti.

Mir, demasiado lejos

Esta es la tercera pole de esta temporada del Diablo, que compartirá primera fila con el australiano Jack Miller (Ducati, a 0.222 segundos), que estuvo peleando con el joven líder de MotoGP hasta el último segundo de la quali de Le Mans y un renacido Danilo Petrucci (Ducati, a 0.359), que llevaba más de un año sin aparecer por la primera fila.

Los otros favoritos al título no estuvieron, la verdad, demasido bien. Mir, insisto, sigue teniendo muchos (demasiados) problemas para meterse en la primera fila y, tras pasar por la Q2 (tal fue su desconcierto), acabó logrando solo el 14 tiempo y, sí, arrancará desde la quinta fila, nada extraño para él, acostumbrado a remontar en cada carrera hasta llegar, al final, al podio, cosa que ha logrado en cuatro de los últimos cinco grandes premios. Maverick Viñales (Yamaha), otro favorito, saldrá desde el centro de la segunda fila, junto a Andrea Dovizioso (Ducati).