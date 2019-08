Ramírez gana en Silverstone llegando desde atrás

Volvió a ser, cómo no, una carrera espectacular en la que italianos y españoles volvieron a ser protagonista de Moto3, en el inicio del Gran Premio de Inglaterra, que se celebra esta mañana en Silverstone, con un sol radiante. La prueba la acabó ganando, como ya hiciera en Barcelona, un espectacular Marcos Ramírez (Honda), que, llegando desde atrás, superó, en la última vuelta a su compañero de equipo, el italiano Lorenzo Dalla Porta, que mandó durante las 17 vueltas anteriores, y al también italiano, auténtica revelación del año, Tony Arbolino (Honda).

La noticia, al margen de la fabulosa carrera de Ramírez, que la próxima temporada correrá en Moto2, es que el español Albert Arenas (KTM) tiró, al perder el control de su moto, a Aron Canet (KTM), aspirante al título mundial junto a Dalla Porta, fastidiándole parte de sus aspiraciones. Canet, que se levantó inmediatamente, pasó en esa vuelta en la posición 30 del inmenso pelotón y, al final, tras una carrera espectacular acabó 13, perdiendo, sí, algunos puntos, pero manteniéndose como aspirante al título.

La felicidad de Ramírez

"Hace tiempo que quería ganar, de nuevo, un gran premio antes de dar el salto a Moto2 y este es un circuito espectacular para intentarlo", comentó Ramírez, que se sintió encantado de haber derrotado a su compañero de equipo "pues aún no estamos en el momento de hacer cuentas y él sigue siendo lider y favorito para ganar el título". Ramírez reconoció que, a mitad de carrera, se la jugó muchas veces "pues he decidido pasar a los rivales por el exterior y, en la última vuelta, he aprovechado un error de Lorenzo y poder ganar una vez más".

"La verdad es que si no es por el error que he cometido en la última vuelta, hubiese podido ganar pues mi moto hoy corría mucho, mucho", confesó Dalla Porta, que ahora aventaja a Canet por 14 puntos cuando aún restan siete grandes premios, es decir, 175 puntos. "Yo lo único que sé es que me siento muy orgulloso de lo que he hecho", señaló Canet, que criticó muy duramente a Arenas. "Siempre hace lo mismo, ya me tiró el año pasado, casi me tira en Austria este año...siempre frena tarde, se le cierra la dirección y te tira. No sé, me parece increible". Pese a todo, Canet se mantiene con plenas aspiraciones al título "porque es lo que tiene trabajar solo, solo, en los entrenamientos. Cuando debes recuperar, te sientes fuerte".

Mundial de Moto3: 1. Lorenzo Dalla Porta (Italia), 171 puntos; 2. Aron Canet (España), 157; 3. Tony Arbolino (Italia), 133; 4. Niccoló Antonelli (Italia), 118 y 5. Marcos Ramírez (España), 114.