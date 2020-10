Solo Petrucci puede con un espectacular Àlex Márquez

Le faltaba un día así a este loco e incierto Mundial exprés de MotoGP. Le faltaba un día con lío, con locura, con más locura de la habitual. Y, sí, ocurrió. Fue, cómo no, en Le Mans, en Francia, en el precioso circuito de Bugatti donde, segundos antes, ¡solo segundos antes!, de que empezará la carrera de la categoría reina apareció la lluvia esperada. Y todo se paró. Y tuvo que correrse sobre mojado, bajo la lluvia, y todo cambió.

Cambió tanto, tanto, tanto que hubo nuevo ganador, sí, el séptimo vencedor nuevo en nueve carreras. El casi treinteañero (cumple los 30 la semana que viene) Danilo Petrucci (Ducati), que el año que viene correrá con KTM, consiguió sumarse al elenco de ganadores de este año: Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Brad Binder, Miguel Oliveira, Franky Morbidelli y Maverick Viñales. Un Petrucci que hubiese podido ser víctima de Àlex Rins (Suzuki), que, tras remontar hasta la cabeza, se ha caído cuando parecía claro vencedor.

Mal día de los favoritos



Pero lo grande, lo enorme, lo sorprendente, es que el joven catalán Àlex Márquez Alentá (Honda), 'rookie' este año en MotoGP, ha logrado, con su segunda plaza, el primer podio del año para Honda y, por supuesto, su primer podio en la categoría reina. El 'hermanísimo', más diesel que gasolina pura como su hermano Marc, ha vuelto a demostrar que si le dan tiempo puede acabar siendo, sin duda, un ganador. "Me han faltado dos vueltas, igual pillo a Danilo (Petrucci), pero la verdad es que es un paso grande, muy grande, y maravilloso para todo mi equipo y doy las gracias a los que han confiado ciegamente en mí". Y sí, Alex Márquez ya empieza a acercarse a los favoritos y a los 'magníficos', que este domingo, en Le Mans, no han tenido muy buena actuación.

En efecto, Le Mans ha sido la tumba de Valentino Rossi (Yamaha), que se cayó en la tercera curva; Andrea Dovizioso (Ducati) ha perdido la posibilidad de acercarse realmente al liderato; el líder Fabio Quartararo (Yamaha) ha fallado, de nuevo, y ha terminado noveno; Maverick Viñales (Yamaha) ha concluido décimo y el mallorquín Joan Mir (Suzuki), pese a remontar, ha terminado 11º. Este ha sido el gran premio de los modestos como 'Petrux' y, desde luego, del pequeño de los Márquez y también, también, de un gran Pol Espargaró (KTM), que logra el tercer tercer puesto del año.

El podio de Pol Espargaró



"No sé qué decir, no sé qué pensar pero, desde luego, soy muy feliz y quería demostrar que aún estoy para ganar", señaló Petrucci. "Yo siempre creo en mí e, incluso, aunque me veía más veloz en seco que en mojado, cuando se ha puesto a llover he pensado ¡venga, lo vas a conseguir!". A su lado, 'Polyccio' reconoció que "en Barcelona, tras el cero, pensé, ahora toca apretar y arriesgar para sumar el máximo de podios posibles, pues el Mundial ya se ha escapado, de forma y manera que hoy era el día".

Y ahí estaba Alex Márquez, tremendo, eufórico, muy feliz. "Es fantástico, no solo mi primer podio, el primer podio de Honda, sino, lo más importante, las remontadas que he hecho, saliendo desde el puesto 18º, pasando pilotos, especialmente a 'Dovi' (Dovizioso), a Pol (Espargaró) y a Cal (Crutchlow), que me ha costado muchísimo. Soy tan feliz por mí como por mi equipo, por Honda y por todos los que han confiado en mí. Estamos en la línea que queríamos, paso a paso, poco a poco y haciendo feliz a nuestra gente".

Clasificación del Mundial de MotoGP: 1. Fabio Quartararo (Francia), 115 puntos; 2. Joan Mir (España), 105, 3. Andrea Dovizioso (Italia9, 97 y 4. Maverick Viñales (España), 96.