Triunfo de Rins, liderato de Mir y nuevo podio de Márquez

Tremendo, tremendo, increíble, enormes todos, solo en los grandes premios en los que Marc Márquez (Honda) logró el título no se veía, no asistíamos, no veíamos y disfrutábamos de una carrera en la que los pilotos españoles se comportaran con tanta determinación, furia, ganas, habilidad y, sobre todo, resultados.

No solo Alex Rins (Suzuki) se convirtió en el octavo ganador del año (Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci y Brad Binder), no solo el mallorquín Mir (Suzuki) se coronó al frente ya del Mundial tras ser hoy tercero (quinto podio en 10 carreras, nadie ha logrado tanto) y el colmo de los colmos, Alex Márquez (Honda), el ‘rookie’ de este año, logró su objetivo, lo que pidió y se exigió al acabar segundo en Le Mans: “Ahora toca replicar este segundo puesto en seco”. De ahí que Marc Márquez twuiteado “¡hola a todos, soy el hermano de Alex Márquez!”.

Exhibición de las Suzuki

La carrera, que estaba destinada para las Yamaha de Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Franco Morbidelli, que dominaron viernes y sábado, ha terminado siendo una exhibición de las dos Suzuki, de Rins y Mir, y la Honda del ‘hermanísimo’, que ya está para ganar tan solo 10 carreras después de su debut en MotoGP y de que muchos dudasen de la apuesta de Repsol, de Honda y de Alberto Puig, que hoy ha reconocido que “no se puede llegar a una categoría como MotoGP y creer que vas a ganar a los dos días; Alex ya ha madurado y, sobre todo, conoce la moto y, más aún, cómo tratar los neumáticos, tarea vital en esta cilindrada”.

Remontada de Rins y Márquez

Viñales se fue en la salida, se escapó superó a Quartararo, que acabó 18º y perdió así el liderato del Mundial. Pero tras ‘MVK’ venían todos, con pausa pero gran ritmo. Especialmente Mir, que no renunció nunca ganar “aunque me duele en el alma haber estado mal al final, pese al liderato”. También Rins y Márquez, que arrancaban desde la posición 10ª y 11ª, es decir, desde muy atrás. Los dos primeros llegaron a remontar hasta 10 posiciones en carrera, con una solvencia tremenda y, sobre todo, en el caso de Alex Márquez protagonizando unos adelantamientos interiores, metiendo su Honda dentro de las curva 16 y 17, las más difíciles, a sus rivales, adelantándoles a todos….menos a Rins, que jamás cedió el liderato.

Mir, líder del mundial

“En parrilla estaba muy sereno”, comentó Rins, “y llegué a pensar si no era mala señal, pero cuando me he colocado, enseguida, muy rápidamente, detrás de Viñales, he pensado ‘venga, venga, que tienes algo más’ y no he parado hasta consolidarme delante y mimar los neumáticos”. “Alex ha hecho una gran carrera y mereció la carrera, así como yo tengo ya el liderato, ¡vaya sin ganar aún!”, comentó Mir.

Álex Márquez vuelve al podio

“Yo solo puedo decir que he logrado ser feliz, muy feliz, y, la verdad, saliendo desde la 11ª posición jamás creí que llegaría, de nuevo, al podio”, comentó Márquez al bajar del podio. “Todo el mundo se ha dado cuenta ya de que, además de ser rápido, soy uno de los que más cuidan los neumáticos y, por tanto, eso me ha dado un plus mientras iba remontando. Eso sí, debo mejorar el sábado, en la ‘quali’, porque si hoy salgo mejor, igual gano”.

Mundial de MotoGP: 1. Joan Mir (España), 121 puntos; 2. Fabio Quartararo (Francia), 115; 3. Maverick Viñales (España), 109 y 4. Andrea Dovizioso (Italia), 106.