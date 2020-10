Viñales y Yamaha también dominan en el frío Aragón

Miras la clasificación del primer día y dices: Uf!, gana una Yamaha. Miras la misma tabla, incluso la que mezcla los tiempos de las dos tandas, y dices: Uf!, la Ducati no tiene nada que hacer en el GP de Aragón. Mira los tiempos y dices: Uf!, Fabio Quartararo (Yamaha) y Joan Mir (Suzuki) puede que aquí, en Motorland (la semana que viene se repetirá, pero se llamará por vez primera, felicidades!, Gran Premio de Teruel, porque Teruel también existe!), se peleen de verdad. Miras los papeles y dices: vaya, igual Aleix Espargaró y Alex Márquez dan la sorpresa!

Pero, claro, es viernes. Y Motorland. Y es Aragón. El frío y ventoso Alcañiz, al menos ayer. Y sabes que es el Mundial más loco y alocado de todos. Y recuerdas que ya ha habido siete vencedores distintos en nueve carreras y 15 pilotos que se han subido al podio. Y han pasado cosas tan sorprendentes como que el Diablo, que se paseó en las dos primeras carreras, luego hizo el ridículo en las cuatro siguientes y, después, volvió a ganar. O que el chico sonrisa, el surafricano Brad Binder, convirtió a KTM en la moto de San Pedro y ya no hemos vuelto a saber más de él. O que Joan Mir, que es quien más podios tiene (cuatro), aún no ha podido ganar. Y que Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón (consecutivas, siempre detrás del monstruo Marc Márquez), no ha hecho nada y asegura no entenderse ni con la moto ni con los neumáticos y está tercero a solo 18 puntos del irregular líder francés.

A un segundo de Márquez

No estoy añadiendo agua al buen vino, estoy contando lo que ocurre a la hora de analizar los ensayos. Hace mucho frío en Motorland, tanto que han decidido retrasar media hora los entrenamientos para que la pista no esté bajo cero (es broma) y, por tanto, los que no entren directamente en la Q2, saldrán mañana muy retrasados y la carrera se les puede hacer muy cuesta arriba.

Los que ya lo tienen hecho, como Maverick Viñales (1 ayer, con 1.47.771 minutos, lejos del 1.46.635 de la pole de Marc Márquez, en el 2015), Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, las tres Yamaha en primera fila (de momento, virtual); o Joan Mir (4, Suzuki), ya lo tienen hecho y adelantado.

Es cierto que los que están delante, especialmente el Diablo, han decidido empezar a correr con la calculadora en la mano y más cierto aún lo que afirman, a falta de cinco carreras y 125 puntos en juego, tanto Mir (he de ganar, he de ganar, he de ganar) como Andrea Dovizioso: Hay que atacar porque el Mundial se acaba y hay que reducir diferencias.

¡increíble!, ni una sola Ducati entre los 10 primeros

Estamos ¿verdad? en el Mundial más loco y/o alocado, como dicen los pilotos, de las últimas décadas. Yo diría de la historia. Los dos primeros ensayos de ayer, en Aragón, 10ª carrera de la temporada, lo demuestran. ¿Por qué?, pues muy sencillo, no hay ni una sola ‘Desmosedici’ de las poderosas Ducati (la misma que, en la recta, alcanza los 351,8 kilómetros por hora de punta), ¡ni una sola!, entre las diez primeras, lo que, posiblemente, dado el frío que hará hoy, en el ensayo FP3, les obligue a pasar por la Q1 y no ir directamente a la auténtica ‘quali’, la denominada Q2.

Es tan loco y alocado este campeonato exprés, que las seis Ducati han quedado más allá del 10º puesto. Una clasificación que, aunque parezca graciosa (y curiosa), es dramática, pues vienen de ganar en Le Mans, con Danilo Petrucci: 11º. Johann Zarco, a 1.135 de Maverick Viñales; 12º. Tito Rabat, a 1.232; 13º. Andrea Dovizioso, a 1.244; 14º. Jack Miller, a 1.255; 15º. Danilo Petrucci, a 1.336 y 19º. ‘Pecco’ Bagnaia, a 1.717.