Yamaha cambia a Rossi por Quartararo en 2021

Yamaha acaba de comunicar que prescinde de Valentino Rossi para la temporada 2021 y lo sustituye por Fabio Quartararo.

El francés, revelación de la pasada temporada y uno de los pilotos con mayor proyección de la actual parrilla de MotoGP, se compartirá box con Maverick Viñales, que ayer renovó con la escuadra japonesa hasta el año 2022. Yamaha realiza una apuesta de presente y de futuro con dos pilotos jovenes (25 años para el catalán y 20 para el galo) y cierra de un portazo los rumores que situaban a 'El Diablo' lejos de la fabrica de Iwata.

Rossi por su parte, tendrá que decidir en los próximos días que hacer con su futuro. El de Tavullia tiene una opción de correr con el equipo 'satélite' y actual equipo de Quartararo: el Yamaha Petronas, algo que no vería con malos ojos como ya comentó estas navidades en diferentes entrevistas: No creo que haya tanta diferencia. Me gustaría quedarme donde estoy, pero no sería tan malo hacerlo en Petronas.