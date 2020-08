Zarco lidera una primera fila de 'satélites' en Brno

Sigue sin aparecer Marc Márquez (Honda) en el Mundial de MotoGP y continúa la incertidumbre en la parrilla de todas las carreras. Hoy, en la calificación del Gran Premio de la República Checa, que tendrá lugar mañana (14.00 horas, DAZN) en el maltratado y criticado trazado de Brno ("está muy bacheado y no deberíamos correr aquí", se queja Aleix Espargaró, compartiendo la opinión de todos sus compañeros de categoría), se ha producido un hecho insólito. Pese a haber un montón de equipos, motos y pilotos oficiales, la primera línea de salida ha sido ocupada, por completo, por tres pilotos pertenecientes a equipos 'satélites': el francés Johann Zarco (Ducati, 1.55.687 minutos) del 'team' de Raúl Romero y Rubé Xaus, ha logrado su quinta 'pole' en MotoGP, seguido de Fabio Quartararo (Yamaha, Petronas) y de su compañero Franco Morbidelli (Yamaha, Petronas).

"He salido a pista y me he encontrado en el fondo de una fila encabezada por Valentino y he pensado que si apretaba podía conseguir una buena vuelta, pese a que el calor era horrible", explicó el doble campeón del mundo de Moto2, Johann Zarco, piloto que aspira, desde el equipo Hublot Reale Avintia, a cautivar a los jefazos de Ducati, que hoy le han felicitado efusivamente en su boxe, para que lo tengan en cuenta por si deciden no renovar al subcampeón italiano Andrea Divizioso.

Vuelta fantástica

"La verdad es que cuando he cruzado la meta y he visto en mi pantallita 1.55.687 he pensado caray, sí es una gran vuelta!, pero nunca, nunca, imaginé que fuese 'pole', la verdad, lo que me llena de alegría y, sobre todo, de satisfacción para mi equipo, que está trabajando muy duro para darme siempre la mejor moto", insistió Zarco, que forma pareja francesa con Quartararo en la primera fila de mañana en Brno. "Lo cierto es que desde que empezamos el viernes aquí me he sentido muy cómodo con la moto y puedo hacer una buena carrera".

Junto a Zarco estará el 'Diablo', que se fue al suelo cuando perseguía la 'pole' en su último giro. "Era muy difícil lograrla porque este es un circuito donde el primer intento suele ser el bueno y ahí he fallado, así que con el segundo neumático sabía que iba a ser casi imposible, pero lo importante aquí es asegurar la primera fila y lo hemos conseguido", señaló el lider de MotoGP, que había logrado 'pole' y victoria en los grandes premios de España y Andalucía, corridos en Jerez.

Desastre de Honda

Al lado de Zarco y Quartararo estará un estable y contundente Morbidelli, que espera que "por fin, me salga mañana una gran carrera y haber si puedo soñar con el podio". Los componentes de la segunda fila (un tremendo Aleix Espargaró y su nueva Aprilia; Maverick Viñales, que no quiere que se le escape más Quartararo y Pol Espargaró, indignado porque le habían cancelado su mejor vuelta) también serán candidatos al podio que, en una carrera donde la pista puede ser decisiva al estar tan bacheada, no les ayudará a tomar muchos riesgos.

La situación de Honda empieza a ser, ante la ausencia de su gran campeón, bastante desesperante, pues la mejor moto alada en la parrilla de mañana será la del británico Cal Crutchlow, que partirán desde la 12 posición, ya que el japonés Takaaki Nakagami, hasta ahora muy destacado en las carreras de Jerez, arrancará desde la 17 plaza, el alemán Stefan Bradl, piloto probador y sustituto de Márquez, saldrá desde la 20 y Àlex Márquez, desde el 21 puesto.