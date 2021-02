El debate sobre el paso del tren por Navalmoral de la Mata no tendrá representantes políticos

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, reunida el 5 de febrero, en su primera reunión para tratar asuntos municipales ha tomado la decisión de que dicha junta se convoque con carácter mensual el primer jueves de cada mes. Así lo ha anunciado el portavoz municipal, Pedro Fernández Holguín, en una intervención en el consistorio junto al edil José Manuel Encinas.

Asimismo, durante la intervención de ambos se anunció que con total probabilidad la nueva Mesa de Acción Social creada para abordar el soterramiento de la vía del tren de la alta velocidad a su paso por el casco urbano se convocará la última semana de febrero.

Por otro lado, explicaron que este viernes habrá una jornada que debatirá sobre el paso del tren en superficie por el casco urbano de la ciudad como plantea Adif. Comenzará a las 18.00 horas, será retransmitida por la televisión local y por las redes sociales del ayuntamiento. Pedro Fernández detalló que esta jornada o mesa redonda se convoca «con el fin de mantener vivo el espíritu de No al Muro», y no tendrá representación política, puesto que estará integrada por representantes de la actividad ciudadana, asociativa y empresarial. En concreto, intervendrán Jesús Gómez de la Asociación de la Construcción; José Manuel Blázquez, de Milana Bonita; José María González, de la Plataforma No al Muro y el colegio oficial de arquitectos. El fin es debatir sobre el paso del tren y tras esta jornada o mesa redonda se creará una mesa de trabajo para diseñar una estrategia de acción social.