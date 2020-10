El I Certamen de Pintura Rápida de Navalmoral de la Mata repartirá 3.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura y en colaboración con la Asociación de Artes Plásticas, ha organizado el I Certamen de Pintura Rápida Juan Núñez Romero que tendrá lugar el domingo 25 de octubre.

Se trata de una modalidad en la que los participantes dispondrán de un tiempo limitado para retratar aquello que les apetezca de la ciudad pudiéndose ubicar en cualquier lugar. El resultado final será valorado por un jurado que determinará quién se llevará los 1.500 euros del primer premio, los 1.000 del segundo y los 500 del tercero. El concurso se desarrollará de nueve de la mañana a cinco de la tarde, pero en caso de inclemencias meteorológicas, la organización buscará la fecha más próxima posible para su celebración. La inscripción, así como el sellado de lienzos, será de nueve a 10.30 horas en la puerta del ayuntamiento. Las obras se entregarán sin firmar. Una vez conocido el fallo del jurado, las ganadoras serán firmadas por sus autores.

La técnica será libre y el soporte deberá ser rígido, ya sea lienzo, o tablero, no debiendo sobrepasar 120x80 centímetros, salvo la participación juvenil que será cualquier soporte y medida. No se aceptarán fotografías o similares y se descalificará a los que no realicen el cuadro 'in situ'. Cada participante aportará el material necesario para la realización de la obra y el tema estará relacionado con la población morala, sus calles, plazas, fuentes, rincón o edificio. Los premios se entregarán una vez desvelado el fallo del jurado a las siete en la plaza del ayuntamiento y las premiadas pasarán a ser propiedad de la organización, haciendo el uso público que considere para cada una de ellas.

El jurado estará formado por artistas con conocimientos en la materia y su composición no será superior a seis miembros, de los cuales habrá un presidente cuyo voto será de calidad en caso de producirse algún empate. Los componentes del jurado serán designados por la concejalía de Cultura antes del 16 de octubre, dándose a conocer los mismos, y al menos uno de sus integrantes deberá ser persona titulada en Bellas Artes o con una trayectoria profesional dilatada y con prestigio en el mundo de las artes. La decisión será inapelable y cualquier premio podrá declararse desierto. De forma complementaria, habrá una convocatoria infantil cuyo premio constará de maletines de pintura con el fin de incentivar la práctica de este arte entre los más pequeños, así como ayudar al desarrollo de su creatividad y potenciar sus habilidades.

Por otro lado, el Ayuntamiento informó de que ese mismo fin de semana habrá un mercado de arte en el que podrá participar cualquier persona con obras hecha por ella. Este mercado se instalará en las calles, salvo que el tiempo lo impida, en cuyo caso se hará en el centro cultural la Gota los días 23, 24 y 25.