Jóvenes Titanes trabaja ya en dar apoyo a niños moralos con TDAH

La Asociación Jóvenes Titanes ha comenzado a dar sus primeros pasos en Navalmoral de la Mata donde ya han protagonizado diversas actividades de acercamiento a la ciudadanía. El colectivo, que preside Sandra García Álvarez, tiene como principal objetivo trabajar con niñas y niños afectados con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Precisamente, la presidenta explicó que el diagnóstico del trastorno de hiperactividad, «al contrario de muchos otros, no es fácil, ya que no se identifica con rasgos ni carencias físicas, el nivel de inteligencia no se ve afectado por el trastorno y los grados y sintomatología son muy variados», afirmó. Sin embargo, advirtió que los problemas en la escuela y en el entorno social «son enormes y los padres se ven impotentes la mayoría de las veces para explicar al profesor que le pasa a su hijo», añadió.

El colectivo, que en breve contará con un local cedido por el ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades, cuenta con un equipo de trabajo en el que están implicados un psiquiatra y un psicólogo, entre otros profesionales.

Respecto a su programa de cara a los próximos meses tienen previsto realizar actividades que tratan de dar visibilidad a las dificultades que afrontan los afectados y sus familias, informar sobre las características de esta afección y los problemas que plantea a los niños en la escuela y en su entorno social. Su labor la enfocarán en los ámbitos familiar, social y sanitario. Respecto al familiar trabajarán por ofrecer asesoramiento ya sea a través de tertulias, escuelas de padres, mesas redondas, conferencias o encuentros; en materia de detección precoz, diagnóstico diferencial, tratamiento multidisciplinar, orientación psicopedagógica, orientación escolar y profesional que mitiguen los impactos del trastorno. También tratarán de orientar y facilitar el acceso a terapias psicoeducativas, asesorar a los afectados y familiares en materia de derechos asistenciales específicos, prestaciones, ayudas y cualquier derecho social que garantice mayor bienestar social.

Implicar a la sociedad

Por otro lado, el trabajo que desarrollarán se centrará también en el ámbito social y sanitario con la promoción de campañas informativas de concienciación y sensibilización que permitan un mayor conocimiento de los trastornos de conductas en la sociedad, generando un estado de opinión que facilite actitudes y acciones positivas y de reflexión sobre nuestro modelo actual de atención. De la misma manera, la asociación tiene también entres u objetivos apoyar, crear o patrocinar becas de investigación, trabajos científicos sobre el TDAH, organizar actividades benéficas que faciliten la financiación y por ende el cumplimiento de los fines asociativos, cursos de formación, campamentos y campus urbanos, carreras solidarias, talleres deportivos y campañas de sensibilización que impliquen a la sociedad.