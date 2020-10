El pintor Juan Núñez dona el cuadro Camino hacia la luz a Navalmoral de la Mata

El pintor Juan Núñez, natural de Cabeza del Buey y afincado en Navalmoral de la Mata, ha donado al ayuntamiento la obra 'Camino hacia la luz', que ha sido realizada durante el periodo de confinamiento sufrido como consecuencia de la pandemia por el covid-19.

Dicha donación se ha formalizado en una acto en el salón de plenos del ayuntamiento, con la presencia del autor y la alcaldesa Raquel Medina.

Durante las intervenciones, Núñez explicó que «se trata de un trabajo muy costoso con el que pretendía reflejar la necesidad de ir juntos hasta la luz, hacia ese halo de esperanza que matara el pesimismo y sufrimiento que se estaba viviendo en esos momentos», explicó. La pintura, «de una gran carga emocional», según confesó su autor, ya está expuesta en la entrada del ayuntamiento para que la puedan observar todos los ciudadanos.

Juan Núñez explicó que empezó a trabajar sobre ella el pasado mes de marzo y la finalizó concretamente el 21 de abril. «La he reanudado muchas veces, con una mezcla de tantos sentimientos y he hecho una visión general de esos meses difíciles», señaló, tras lo cual detalló que la imagen representa una multitud de personas que está buscando una salida. «Me di cuenta de que a mí no me tenía que pertenecer, sino que tenía que pertenecer a Navalmoral», manifestó, de ahí su decisión de donarla al consistorio.