El PP de Navalmoral registra una moción en apoyo a los contribuyentes del impuesto de vehículos

El grupo municipal del partido popular en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha registrado una moción para que en el próximo pleno «se apruebe una ayuda a todos los contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el mismo importe de la cuota que debieran pagar durante el ejercicio 2021». Así lo ha anunciado dicho grupo en una nota en la que detalla que también se ha presentado una nueva ordenanza fiscal reguladora de dicho impuesto.

La nueva ordenanza, según explican desde el PP, actualizará la que rige desde el 2004 y ayudará a los vecinos a aliviar sus cargas en esta crisis por el covid-19 con el fin «de que puedan recuperarse cuanto antes». Para ello, la ordenanza amplía todas las bonificaciones existentes, «premiando a los titulares de vehículos eléctricos o híbridos, cuya tecnología ayuda a conservar el medio ambiente y anula el incremento en el 20% de las cuotas, lo que produce una rebaja en el impuesto, quedándose en el mínimo que establece la ley». Así, según los populares, a partir del 1 de enero de 2021 los vecinos pagarán por ese impuesto un 20% menos de lo que pagaban por él desde 2004. Además, los populares exponen que esta nueva normativa «aumentará el número de matriculaciones de vehículos con domicilio en Navalmoral, evitando que se empadronen en otras localidades».

Por otro lado, recalcan que la legitimidad para cobrar los diferentes tributos conlleva que los ingresos obtenidos de los vecinos tengan un buen uso. Y, ante esta crisis, «no hay mejor uso que ayudar con ellos a quienes han venido tributando, para que puedan seguir haciéndolo». «La realidad es que no se están ejecutando los presupuestos municipales en los últimos años, dado que en el último ejercicio no se ejecutaron más de 6 millones de euros- y, en consecuencia, no se recibe la debida contraprestación de mejora en la ciudad y bienestar entre sus vecinos». Finalmente, desde el PP señalan que ambas circunstancias, es decir, la inejecución del presupuesto y la existencia de un importante remanente económico, con su correspondiente superávit de más de 10 millones de euros, «permiten al consistorio encarar esta extraordinaria situación y devolver a los vecinos el esfuerzo que vienen manteniendo año tras año», subrayan.