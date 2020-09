Una representación teatral pondrá fin a la Feria del Libro de Navalmoral este domingo

La Feria del Libro 2020 de Navalmoral de la Mata, organizada por la concejalía de Cultura y Diversidad, continúa hoy sábado con la participación de la escritora Noemí García, a las 19.00 horas, en el Teatro del Mercado.

De esta manera se finalizará con la participación de distintos escritores que han presentado sus nuevos libros desde el pasado día 9. Mañana domingo terminará la programación con teatro, en concreto, con la actuación del actor y monologuista extremeño, Chema Pizarro, que representará Manco y de la Mancha.

Una historia que transcurre en el año 2015 y en el que un hidalgo defenestrado y manco es despertado de su descanso eterno por ruidos y extrañas voces que no entiende. A partir de ahí, inicia la búsqueda de un destino glorioso. En su pelea constante consigo mismo, con el mundo, el peso de su historia, Dios, la cárcel, el amor, la guerra y su brazo, basará su propio espectáculo, queriendo mostrar que uno no se cae si no es empujado. Quiere demostrar al auditorio que es un gran artista, el más grande de los autores, que el mundo se equivoca, que todos son peores que él, que todo lo que toca puede llegar a ser un éxito, que la vida siempre es otra cosa. Esta representación tendrá lugar en la plaza del Jardincillo, siempre que el tiempo lo permita, a partir de las 19.00 horas. Después, a las 21.00 horas tendrá lugar el acto de la clausura de la feria.