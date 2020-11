Trío Bravo Jam y Leganés Big Bang tocan hoy a ritmo de jazz en Navalmoral de la Mata

El V Festival Navaljazz arrancó ayer viernes en Navalmoral de la Mata con la actuación de Jhonny Brown & The Dixie Messengers en la calle peatonal al ritmo de dixie. Ayer también, en la plaza Vieja, sonaron los ritmos de Jazz Band, que en sus actuaciones ofrece una fusión de los estilos estadounidense y andaluz. La programación, organizada por el ayuntamiento, continuará hoy sábado, a la una de la tarde, con Trío Bravo Jam que animará con el movido rythm&blues. Esta banda está formada por tres prestigiosos músicos del circuito y miembros de destacadas bandas como Anaut, The Sweet Vandals y Super Skunk entre otras: Gabri Casanova, Alberto Palacios y Javi Skunk. Los tres ofrecen un espectáculo con un repertorio bailable, entre el boogaloo, el rhythm and blues y el jazz. Este grupo sonará en uno de los edificios más singulares de Navalmoral como es el centro cultural la Gota, en el que, además, se encuentran el Museo del Carnavalmoral y varias exposiciones.

La jornada de hoy se complementará con la espectacular Leganés Big Band, a las 19.30 horas, en la plaza del Jardincillo. Esta agrupación, formada en 2009, está integrada por cerca de 20 músicos con repertorio muy variado. Finalmente, mañana domingo, en este mismo escenario, a partir de las 12.30 horas, se pondrá el broche de oro con el espectáculo músico-infantil Jazz For Children con el que se escucharán clásicos como el popular Quiero ser como tú de la versión animada de El Libro de la Selva.