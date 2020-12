El Belén de Loli Mejías no abre este año al público por la pandemia

El Belén de Loli Mejías no se abrirá al público este año a causa de la pandemia, después de sopesar los requisitos para cumplir con la normativa sanitaria y dado que el Nacimiento es visitado cada Navidad por cientos de personas.

Para Loli Mejías, su creadora y promotora, es una lástima no poder abrir sus puertas, aunque ha querido lanzar un mensaje a sus cientos de visitantes. «En estas fechas tan especiales y en los momentos por los que estamos pasando, no podré recibiros en mi Belén, pero si que me gustaría, desearos mis mejores deseos, mucha salud y animo a todos. Espero que os guste la manera tan especial de acercaros mi Belén a vosotros».

Será la primera vez desde su creación que no podrá visitarse de manera presencial, aunque si se podrá hacer de manera virtual, a través de las redes sociales y de hecho ha habilitado un perfil en facebook para visitarlo.