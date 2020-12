Dos millones de euros del Gordo para 15 amigos de Badajoz

La librería Ibérica, en la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz, es una fiesta. En ella se han congregado esta mañana un numeroso grupo de amigos, y sus familias, para celebrar que les ha tocado el premio Gordo. Literal. Son 15 amigos y comparten 5 décimos del primer premio de la Lotería de Navidad, que compraron en agosto en Punta Umbría, donde suelen ir de vacaciones, también este verano. Han sido de los pocos en Extremadura que han podido descorchar botellas de champán para celebrarlo. 2 millones de euros a repartir, que siguen siendo muchos euros para cada uno.

Silvia Moruno no da abasto en el negocio atendiendo a los medios de comunicación. Todos los años compran lotería en Punta Umbría. Se emociona cuando lo cuenta, porque "nos hace mucha falta a todos, además la persona que lo compró ya no está con nosotros, nos ha visto desde arriba". Entre ellos hay muchas situaciones que este premio va a amainar. Los hay en paro, con EREs, con situaciones laborales complicadas. A alguno le va a resolver la hipoteca. No compran siempre el mismo número, sí en el mismo sitio. "Es el número que ha salido". Esta mañana algo creían saber, porque estaban pendientes del sorteo y en cuanto los niños de San Ildelfonso han cantado el primer premio, de momento lo han sabido. "Nos ha tocado". Ahora, "hay muchas cosas que tapar, muchas cosas que cerrar y empezar cosas nuevas". Algún capricho, tal vez. "Pero lo principal es quitar cosas", insiste Silvia. Eso sí, volverán a Punta Umbría