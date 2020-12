"Los niños creen cuando nos ven que todo es real"

Hace meses que no pueden jugar en los parques infantiles. Esta Navidad no tendrán Iberocio, ni atracciones de feria, ni siquiera podrán disfrutar en directo de la Cabalgata de los Reyes Magos. Pero los sueños de los niños no entienden de distancias ni restricciones y solo necesitan un buzón que los dirija directamente a la noche más mágica del año. En estas navidades de pocas buenas nuevas no podían faltar en el quiosco del paseo de San Francisco de Badajoz el embajador postal, que desde hace cuatro años interpreta el actor Pablo Bijeriego, y su inquieto ayudante, José Ángel Vacas (Vacasflakas).

Ambos reciben con entusiasmo a los pequeños que no dudan en hacer cola y aguardar con paciencia su turno y aunque su sonrisa no se aprecia bajo la mascarilla, sus ojos no pueden ocultar la emoción cuando suben las escaleras, aferrados a su carta manuscrita.

Pablo Bijeriego mostraba ayer su satisfacción por que han notado que cada año se acercan más niños y más familias. El sábado fue «impresionante». La cola llegó hasta el quiosco de prensa. Calculan que atenderían a más de 300 niños. Ayer por la mañana, a pesar de la llovizna, antes de que empezaran había pequeños esperando su llegada.

Este año ha habido que tomar medidas restrictivas, «pero los niños se adaptan a todo, tanto a lo bueno como a lo malo, vienen la mayoría con sus mascarillas, salvo los más pequeñitos, mantienen las distancias de seguridad y se portan muy bien, es para ponerles una medalla, con todo lo que estamos pasando, son unos campeones». Aunque estaba prevista una mampara de separación, finalmente decidieron no colocarla, porque el quiosco está al aire libre. Sí se lavan las manos con gel y se desinfecta todo el mobiliario.

Cuenta este actor que, como niños que son, «transmiten muchísima ternura, sobre todo los más pequeños, ves en sus ojillos el brillo de la inocencia y de la ilusión». Para Bijeriego, «lo más bonito de este trabajo es que para ellos, todo lo que ven es completamente real; si los actores nos creemos el personaje, ellos se lo creen de manera natural y es increíble, para ellos es un mundo maravilloso y nosotros somos realmente los ayudantes de los Reyes Magos». El ayudante sí ha notado especialmente las restricciones «porque yo soy cercano, juego mucho con los niños y los padres, los agarras y este año tienes que cortarte, es duro». «Ellos vienen a acercarse directamente y a veces tenemos que frenarlos», cuenta José Ángel Vacas. Al menos, esta actividad ha sobrevivido. Según Vacasflakas, «es muy necesaria, no hay nada más para los niños y algo les tenemos que ofrecer, porque son los que mejor se están portando».