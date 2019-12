La Navidad puede salir muy cara... en Cáceres

Hay que ver este Cáceres tan reaccionario y provinciano con este alcalde Saponi del PP....¡Ah! ¡Que no! Resulta que esto es bajo un alcalde treintañero y socialista...¡Vaya, vaya! Y aquí no chista nadie, como son "progresistas", como si quieren imponer la ley marcial y el toque de queda. ¡Cuánta hipocresía! Vamos a ver si somos más racionales: es necesario que haya orden, que no se deje todo a los desmanes de gamberros e incívicos. Veremos si este chaval que hace de alcalde cumple con todo esto...Dejémonos de chorradas ideológicas y de hipocresías "progresistas": Es necesario cumplir con las reglas de convivencia. Esta será una prueba para este alcalde. ¿Estará a la altura? Veremos. No es santo de mi devoción ni él ni el partido, pero este toque de autoridad, avisando de la normativa, me parece bien y necesaria. Es lo que hay que hacer.