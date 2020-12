Los puestos de artesanos atraen la Navidad al paseo de San Francisco

Los puestos son más pequeños, están separados entre sí dos metros, no hay atracciones infantiles y la entrada y la salida son únicas para controlar el aforo, limitado a 300 personas. En esta edición del mercado navideño que organiza el Ayuntamiento de Badajoz ha habido muchos cambios, pero ninguno ha impedido que el ambiente en el paseo de San Francisco sea prácticamente el de siempre. 48 artesanos abrieron ayer los puestos, que mantendrán hasta el 5 de enero, para hacer lo que mejor saben hacer: vender sus productos e intentar salvar una actividad que esta crisis sanitaria y económica ha maltratado especialmente.

Por primera vez se ha instalado una pareja de artesanos portugueses, con loza de Aveiro. La mujer, Mariángeles Fernández, es de Villanueva de la Serena. Ofrecen vajillas completas, bajoplatos, fuentes y tazones, muchos decorados con motivos navideños. En Badajoz tienen muchos clientes por su presencia habitual en la feria de Elvas, pero desde la Navidad pasada se han suspendido todos los mercados. Al enterarse de que en Badajoz se celebraba, enviaron la solicitud. «Estoy muy contenta de, al menos, salir a trabajar». Nunca ha faltado a esta cita el puesto de turrones de Castuera de Antolín León. Su oficio es recorrer las ferias, que este año no han existido. «Llevamos un año sin trabajar, sin ingresar nada y es nuestra primera salida. Estamos muy contentos de que el Ayuntamiento de Badajoz nos haya dado la oportunidad de vender y de dar alegría a la gente en estas fechas», manifestó León. Hay ausencias, como los dulces del convento de Santa Ana, por la protección de las hermanas, de edad avanzada. Tampoco está el colegio de la Luz.

La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, pasó la mañana en el mercado «que tenemos la suerte de poder celebrar, con todas las precauciones» y mostró su deseo de que la «Navidad sea lo más feliz posible dentro de la situación que estamos viviendo». Respecto a que no haya atracciones de feria, reconoció que «daban mucho ambiente», pero recordó que los parques infantiles están cerrados y aunque los feriantes les aseguraban que tomarían medidas, «en este momento era mejor que no hubiera». La concejala pidió «paciencia» a los ciudadanos porque la plaza no se podrá cruzar como habitualmente. En el suelo se han colocado pegatinas que indican el recorrido a seguir. En las dos carpas hay felpudos desinfectantes y dispensadores de gel y las instalaciones se limpian tras cada pase. No falta en San Francisco la churrería, que ha estacionado fuera de las vallas, en el pasillo lateral de La Marina y el Santander para que la cola de espera tenga más espacio. Soluciones para no perder ninguna tradición.