Las reacciones al mensaje de Navidad del Rey

El discurso del Rey Felipe VI ha levantado ampollas entre los representantes políticos de diversas formaciones. Desde anoche se han sucedido las reacciones a sus palabras, en las que evitó condenar directamente los escándalos de su padre y tan solo realizó una leve referencia a Juan Carlos I.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, criticó este jueves a Felipe VI por "hacer mención de principios democráticos, morales, éticos y de coherencia" durante su discurso de Navidad "sin sonrojarse". "El hijo del rey (d)emérito ha osado hacer mención a principios democráticos, principios morales y éticos y de coherencia con sus convicciones y ni se ha sonrojado", ha manifestado la política, que será candidata de JxCat a las elecciones a la Presidencia de la Generalitat. Así, ha criticado también que el monarca "haya acabado hablando de 'el espíritu renovador que inspira mi reinado'". "Monarquía y renovación es un oxímoron", ha sostenido, junto al 'hashtag' #Coronafail.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha apostado este jueves por elegir entre "monarquía española o república catalana" tras el mensaje de Navidad de Felipe VI. "Los escándalos de su padre son sus escándalos. O monarquía española o república catalana", ha dicho Torra a través de su cuenta en Twitter.

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el mensaje de Navidad de Felipe VI con una encuesta improvisada en la red social Twitter en la que ha preguntado si el discurso "ha colado" junto a tres 'noes'. "¿Ha colado el #DiscursoDelRey?", ha preguntado Rufián, quien ha adjuntado la misma respuesta junto a las opciones de responder, retuitear y dar 'me gusta' a su mensaje. "Tan malo no será si nunca ha perdido unas elecciones", había señalado previamente sobre el monarca.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha preguntado "para qué sirve un rey" y ha cuestionado si el mensaje de Navidad de Felipe VI ha estado "a la altura", antes de criticar que "no haya mencionado el escándalo de Juan Carlos I". "No ha mencionado el escándalo de JCI (Juan Carlos I) ni su huida. No ha aclarado su papel en la trama. No ha pedido perdón a Catalunya por su discurso del 3-O. No ha dicho ni mu sobre los pronunciamientos de militares ultras", ha criticad.

No todo son críticas

El alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular (PP), José Luis Martínez-Almeida, ha destacado este jueves que Felipe VI ha dado "un reconfortante mensaje centrado en las personas", tras el tradicional mensaje de Navidad del monarca. "El Rey ha dado un reconfortante mensaje centrado en las personas, 'que han mantenido el país en pie'. Confianza en los españoles y en nuestro sistema democrático y constitucional", ha manifestado. "'Ni el virus ni la crisis económica nos van a doblegar'. Gracias, Majestad. Viva el Rey", ha agregado Almeida en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha compartido esta noche en la red social Twitter una parte del mensaje navideño del rey Felipe VI en la que el monarca decía que España no es "un pueblo que se rinda o se resigne en los malos tiempos". "No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión, y solidaridad España saldrá adelante", ha destacado también Abascal del discurso del rey.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado que comparte con el rey Felipe VI que España saldrá adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad. Con todos y para todos. Arrimadas ha escrito este mensaje esta noche en su cuenta de Twitter tras conocer el contenido del mensaje navideño de Felipe VI, donde también ha puesto de relieve que esto se logrará "apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil, la Constitución, la UE y nuestros valores éticos".