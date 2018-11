5 productos para el hogar que es mejor no comprar de segunda mano

El crecimiento de las compras en el mercado de segunda mano es imparable, y cada día son más personas las que acuden a él buscando artículos, chollos o gangas que les permitan ahorrar dinero en sus compras.

Y es que, ¿a quién no le gusta comprar ahorrando? ¿O simplemente pagar lo justo? Cada vez son más personas las que comparan precios y productos antes de comprar, ya sea online o local, y encuentran los mejores precios, las mejores ofertas o los cupones descuento perfectos para ahorrar en sus compras.

Por ello, si estas dudando entre comprar un producto de segunda mano o comprar uno nuevo, te aconsejamos que sigas leyendo porque este post seguramente inclinará la balanza en tu decisión de compra.

Lo es cierto es que hay algunos productos para el hogar, que hemos detectado, que es mejor comprar nuevos y no de segunda mano, más que nada ¡por si las moscas!

Estos son algunos riesgos y algunas de las desventajas que hemos detectado en las compras de productos del hogar, y las posibles razones por las que querrás comprarlas nuevas directas de la tienda.

1. Ordenadores de mesa, portátiles, tabletas y dispositivos electrónicos inteligentes

Se desaconseja la compra de dispositivos informáticos de segunda mano (ordenadores, portátiles y tabletas) o cualquier dispositivo doméstico inteligente (por ejemplo, termostatos) que pueda conectarse a la web, porque el nuevo consumidor no tiene ni idea cómo se uso ese dispositivo anteriormente, y es más que probable que el vendedor solo busque hacer dinero rápido. ¿Has oído hablar de los troyanos? Y no nos referimos precisamente a los del poema atribuido a Homero de la guerra de Troya, sino de una herramienta de acceso remoto, que el propietario anterior haya podido incluir en el dispositivo que compres y que podría permitir que el vendedor acceda de forma remota al dispositivo, robe información, copie contraseñas, haga capturas de pantalla de su escritorio, habilite el micrófono o la cámara el mismo, etcétera.

También porque si compras un artículo de segunda mano a precio muy inferior a su valor de mercado, y es un artículo robado, aunque tú no lo sepas, te puedes meter en un lío legal sin quererlo y que te acusen de un delito de receptación, y que te veas en la necesidad de contratar un abogado, etcétera. Y que lo barato te salga muy caro.

E incluso si no hay una mala intención, un dispositivo usado puede haber expirado su período de garantía, con los problemas que eso conlleva, como por ejemplo, que un nuevo propietario no podrá actualizar el software con importantes mejoras de seguridad y correcciones de rendimiento.

¿Te arriesgarás por ahórrate unos euros?

2. Electrodomésticos usados

No los podrás ver en funcionamiento, por lo general, y lo más probable es que los aparatos no hayan tenido “una buena vida”, en cuanto al uso o los cuidados adecuados que recomiendan los fabricantes o vendedores de las marcas o casas, o que no hayan sido guardados o desconectados correctamente, lo que dificultará su correcto funcionamiento, mermara su duración o complicará la reconexión más adelante.

¿Tienes preparado el dinero para el arreglo?

3. Colchones, almohadas, edredones, y diversa ropa de cama que no puedas meter en la lavadora de tu casa

El precio de un colchón puede ser una ganga, pero plantéate también que vida y uso e higiene ha tenido ese colchón, porque el colchón puede venir con inquilinos extra indetectables a primera vista, como moho, chinches, otras plagas o incluso fluidos corporales, ¡todos sin ser detectados a primera vista! O ha podido tener un uso excesivo como resultado de estar expuesto en ferias, en tiendas o en exposiciones de muebles, etcétera.

En cuanto a las almohadas, edredones o toda la ropa de cama que no puedas meter en tu lavadora, tendrás que sumarle a precio de venta el gasto de la tintorería, para saber el precio que estás pagando en realidad. ¿O quieres dormir con los residuos corporales de los dueños anteriores?¿ O tener invitados extra “incómodos y no deseados” durmiendo contigo o con tu familia? Plantéate que, en el peor de los casos, un colchón usado puede ser un peligro para tu salud.

¿Sigues queriendo comprarlo por encima de tu salud?

4. Productos de diseño

Hay un montón de estafadores online y de timadores avispados que hacen su agosto en las compras de segunda mano por internet, existiendo multitud de falsificaciones en los artículos de diseño de decoración para el hogar, y si no eres un experto, te resultará difícil comprobar que no te están dando gato por liebre.

¿Quieres arriesgarte a que te timen?

5. Cualquier producto orientado a la seguridad de los más pequeños de la casa

Comprar sillas para el coche y cunas de segunda mano es un gran riesgo. En cuanto a las sillas para el automóvil, incluso si lucen externamente como nuevos, la estructura interna podría verse comprometida por un accidente de tráfico que haya podido tener el dueño anterior y, por lo tanto, ser menos segura o más peligrosa para tu bebé o niño.

Además, los asientos de los automóviles también se deterioran con el tiempo, con el uso y el acolchado acaba perdiendo su capacidad de protección. También puede ser que sean antiguos o que no cumplan con las normas de seguridad vial infantil que exige la DGT y no estén homologadas.

¿Arriesgarías la seguridad de sus hijos?