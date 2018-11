La anorexia sexual o anafrodisia: causas, síntomas y tratamiento

La anorexia sexual, también conocida como anafrodisia, es un trastorno que sufren todas aquellas personas que rechazan de forma sistemática las experiencias sexuales y cualquier tipo de contacto. Un tipo de problema psicológico que hay que tratar y que puede llegar a convertirse con el paso del tiempo en toda una obsesión tanto para hombres como para mujeres.

Lo cierto es que el término anorexia sexual nos lleva precisamente al mismo concepto de anorexia que suele sufrir la persona que deja paulatinamente de ingerir alimentos. Pero, en este caso, el anoréxico sexual lo que hace es evitar cualquier contacto, independientemente de quien sea su pareja, y rechazar toda posibilidad de sexo.

La principal característica de la anorexia sexual es la ausencia total o la reducción progresiva en el interés o excitación sexual. Sin embargo, las soluciones hay que buscarlas mucho más allá, ya que se trata de un problema que requerirá de ayuda psicológica externa por parte de un especialista.

La principal característica de la anorexia sexual es la ausencia total o la reducción progresiva en el interés o excitación sexual. Una ausencia que debe haberse observado con persistencia al menos durante los últimos 6 meses como mínimo. No se trata, por tanto, del hastío típico que sucede cuando se entra en la rutina de la pareja, sino en algo más profundo que requiere de un tratamiento especializado.

Síntomas de la anorexia sexual

Por regla general, el anoréxico sexual suele ser una persona que vive de manera aislada. Algunos de los rasgos de su personalidad tienen que ver con la rigidez, la vergüenza y la timidez, lo que les incapacita en gran medida para tomar decisiones drásticas en su vida. Hasta el punto de no solo evitar estar en la cama con su pareja, sino también las muestras de afecto y cariño.

Los principales síntomas que podemos observar en una persona que sufre de anorexia sexual son los siguientes:

Dismorfia corporal, percepción alterada y exagerada del propio cuerpo

Búsqueda de la soledad para evitar las relaciones estables o las emociones intensas

Obsesión por el perfeccionismo

Sentimiento de inferioridad o delirios de grandeza

Pavor al contacto sexual

Vergüenza hacia todo lo que tiene que ver con el sexo

Juicios y actitudes intransigentes sobre la conducta sexual

Incomodidad frente a la sexualidad ajena

Falsa sensación de poder y seguridad al reprimir sus impulsos

Preocupación excesiva frente a las enfermedades de transmisión sexual

Los principales expertos aseguran que hay una palabra detrás de gran parte de los casos de anorexia sexual: el miedo. Miedo a la intimidad, miedo a la intensidad de los sentimientos, a sentirse vulnerable, a sentirse incluso atraído por alguien, etcétera. Es precisamente aquí cuando nos hallamos frente a un grado de anorexia sexual más severo.

En este sentido, hay que dejar muy claro que la anorexia sexual no tiene nada que ver, por ejemplo, con la asexualidad. Las personas asexuales se caracterizan por no sentir atracción sexual hacia otras personas, lo que no sucede precisamente con los anoréxicos sexuales. En estos lo que se produce es ya una situación de ansiedad al plantear la propia atracción sexual entre dos personas.

Tratamientos frente a la anorexia sexual

Tal y como hemos comentado anteriormente, el tratamiento contra la anafrodisia o anorexia sexual debe estar dirigido por un especialista en salud mental. Este profesional debe conseguir en primer lugar que el paciente deje de rechazarse a sí mismo, acepte su cuerpo y, posteriormente, integre su vida sexual como algo rutinario en su vida. O lo que es lo mismo, la persona debe tomar conciencia del trastorno que está sufriendo.

El objetivo es eliminar la idea de que el sexo o la ausencia del mismo pueden convertirse en una obsesión diaria. Algo que se puede conseguir mediante técnicas de relajación y respiración para controlar la ansiedad y el progresivo acercamiento a los otros, en este caso su pareja, mediante pequeños gestos como un beso, un abrazo, etcétera.

En este sentido, es fundamental que se cree un ambiente propicio y relajado en torno al paciente. Hay que evitar en lo posible todo tipo de presiones y prejuicios para que el sexo no se convierta en una obligación, sino más bien en una actividad placentera con la que poder disfrutar y vivir en pareja.

En definitiva, la anorexia sexual es un trastorno tras el cual se esconden múltiples causas complejas que se deben tratar de manera profesional. Algunas de las causas que la provocan pueden estar relacionadas con conflictos de pareja, sexualidad basada en los genitales, problemas en el trabajo, falta de educación sexual, abusos sexuales o agresiones en la infancia.

Pero no siempre resulta del todo así, por lo que se precisa de la ayuda de un profesional para que pueda evaluar personalmente cada caso.