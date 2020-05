¿Debería pedir ahora préstamos personales?

El Coronavirus y las políticas de cuarentena, sin duda, nos han afectado a todos. No sólo física y mentalmente, si no económicamente. Desde quien ha tenido que cerrar su negocio durante la cuarentena, a quien ha perdido su empleo, pocas personas son las que se han podido mantener intactas en estos tiempos tan difíciles. Ahora que comienza la desescalada, y muchos hemos mejorado nuestra situación, es probable que queramos tapar ciertos agujeros que nos ha dejado la cuarentena, y se nos pase por la cabeza pedir algún préstamo.

Préstamos en medio de la incertidumbre

Lo primero, antes que nada, siempre es estar seguros de que necesitamos ese crédito, ya que a veces no es tal la urgencia. Has de valorar que realmente necesitas pedir un crédito, y no puedes ahorrar o ajustar el cinturón para evitar tener que pagar ningún interés. Piensa que los préstamos, después de todo, son productos por los que pagas por un adelanto de un dinero que tú mismo vas a sufragar.

Ten en cuenta que estamos en la época de mayor incertidumbre que se ha vivido desde hace mucho tiempo. Aunque estemos en medio de una desescalada, en cualquier momento puede rebrotar el Covid-19 y una segunda cuarentena puede ser devastadora económicamente. Especialmente si tu trabajo vuelve a ser rentable sólo tras la desescalada, tendrás que asumir que hasta que la enfermedad no se controle, es probable que tus ingresos sigan sin estar asegurados.

Incluso, si tus ingresos provienen de un negocio que ha visto su actividad incrementada, como pueden ser plataformas online, sé cuidadoso. Puede que la desescalada haga peligrar tus ahora pingües beneficios. Por supuesto, no podemos paralizarnos ante la incertidumbre, pero tendremos que ajustarnos lo máximo posible y ser muy cuidadosos.

La Moratoria de Préstamos e Hipotecas

Puede que hayas escuchado algo sobre el Decreto Ley sobre Moratoria de Préstamos e Hipotecas, motivo por el cual puedes pensar que es una buena idea pedir el crédito. No obstante, te recordamos que esta moratoria no se aplica a nuevos préstamos, y que tampoco se aplica a todos los préstamos. Las condiciones para poder solicitar la moratoria son bastante estrictas, por lo que incluso si tenías créditos pendientes, no será coser y cantar.

De hecho, la aprobación de esta Moratoria de Préstamos e Hipotecas no es exactamente la mejor noticia para quienes necesiten solicitar un crédito. Esto es debido a que dicha ley ha reportado pérdidas a las principales entidades de crédito, ya que al estar obligadas a demorar el pago de ciertos créditos, por lo cual muchas están siendo muy estrictas a la hora de facilitar nuevos créditos.

Por este motivo, la Moratoria puede acarrearnos, al final, más problemas que ventajas a la hora de pedir un préstamo en estas nuevas circunstancias. No obstante, el panorama no es tan oscuro como parece.

Préstamos online como alternativa

Como decimos, el Decreto Ley ha afectado a las entidades bancarias de manera que, al tener que demorar el pago de sus clientes, sean más reticentes a ofrecer nuevos créditos, o productos sugerentes. No obstante, hemos de recordar que los bancos tienen multitud de productos diferentes, como cuentas corrientes, y cuando hablamos de crédito, la mayor parte de sus ingresos vienen por parte de las hipotecas.

Esto no sucede con los préstamos personales online, ya que este tipo de productos siguen ofreciendo créditos igual o a mayor ritmo que antes. Esto es debido a que no han tenido que verse afectadas por los impagos de las hipotecas, además de que muchos tienen sedes en otros países donde no son afectados por el Decreto Ley.

Aunque esto nos pueda parecer más o menos correcto, lo cierto es que como clientes podemos beneficiarnos. Dicho esto, lo más importante siempre será tener claro que en estos momentos, meterse en un préstamo es algo posible, pero que tenemos que meditar bien sus consecuencias y siempre tener claro que podremos pagarlo, algo complicado en estos tiempos de incertidumbre.