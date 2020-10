Ejercicio físico en casa y redes sociales para amenizar la cuarentena

La cuarentena ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Entre otras muchas cosas nos hemos dado cuenta de que podemos hacer ejercicio físico sin salir de casa con el objetivo de seguir en forma hasta que el virus desaparezca. Hasta hace poco, eran pocas las personas que hacían ejercicio en casa, pero las cosas han cambiado. Por diferentes miedos, cada vez somos más las personas que hacemos ejercicio en casa. Si tú también quieres hacer ejercicio en casa para mantenerte en forma y reducir el riesgo de contagio, te vamos a mostrar diferentes opciones para conseguirlo.

Caminar por la casa

La cuarentena no es para que hagamos el vago durante todo el día en casa. Para evitar perder fortaleza física es necesario que nos movamos. El ejercicio más básico que podemos hacer en casa es caminar por la misma. Es verdad que puede ser un poco aburrido, pero si nos creamos una pequeña ruta puede ser más entretenido de lo que parece. Para que el ejercicio se haga menos repetitivo, puede ser una buena opción hacerlo con algo de música que haga que la experiencia sea menos amena. Es una buena forma de levantarnos del sofá y hacer algo de ejercicio suave hasta que podamos volver a la verdadera realidad y salir a la calle sin miedo.

Carreras de orientación en casa

Este ejercicio también es conocido bajo Geocaching casero.

Este ejercicio también es conocido bajo Geocaching casero. El objetivo es esconder algo por la casa y con la palabra caliente y frío ir indicando a la persona que busca si está cerca o lejos de lo que se ha escondido. Estamos ante un ejercicio realmente divertido y que ayuda a hacer ejercicio físico sin darnos cuenta. No solo caminamos, sino que también corremos y movemos cosas. Un ejercicio completo que hará que la cuarentena sea más amena. Es una opción perfecta para hacer en familia.

Jugar a los bolos

Es un juego muy divertido que nos permitirá jugar y hacer ejercicio en casa. En este caso solo tenemos que poner unas botellas y usar como bola una pelota que tengamos por casa. No solo nos vamos a divertir, sino que también vamos a hacer ejercicio en familia. Tanto para tirar, como para ir a por la pelota y para colocar los bolos.

Montar en bici estática

Otra manera de hacer ejercicio en casa es montar en una bici estática. Pero si quieres hacer ejercicio de una manera segura, te recomiendo usar una de las mejores bicis estáticas que nos recomiendan en Ciclismo10. Han analizado una amplia variedad de modelos y nos recomiendan las mejores. Solo tienes que comprar la que mejor se adapte a tus necesidades y te puedo asegura que hacer ejercicio en casa te resultará muy sencillo. Es más, no solo podrás hacer ejercicio durante la cuarentena, sino que la bici a poco que la cuides te durará toda la vida. Esto evitará que tengas que ir al gimnasio. Te puedo asegurar que adquirir una bici estática es una de las mejores inversiones que puedes realizar en estos momentos.

Mejores redes sociales para hacer ejercicio en casa

Ahora es el momento de mostrarte las mejores cuentas en redes sociales a través de las cuales podrás encontrar de manera gratuita las pautas para hacer ejercicio y así mantenerte en forma durante la cuarentena. Por supuesto, estas cuentas no solo te serán de gran ayuda durante la cuarentena, sino en el futuro porque son clases continuas.

Isabel del Barrio: es una de las más conocidas a día de hoy. Para disfrutar de sus clases, solo tenemos que apuntarnos a la cuenta @onmytrainingshoes. Así podremos disfrutar de una entrenadora personal que día tras día ofrece nuevos ejercicios para que nos podamos mantener en forma en casa. Durante la cuarentena subía a Instagram vídeos casi todos los días. Cuando se ha acabado los sube una vez a la semana aproximadamente. Pero puedes ver todos los vídeos anteriores y disfrutar de ejercicios profesionales de manera gratuita. Además ofrece indicaciones para que hacerlos sea más fácil.

Lorena: si tienes en mente hacer ejercicio de fitness en casa, no lo dudes y sigue la red social de @lorenaonfit. Es una entrenadora fitness que comparte de manera gratuita con sus seguidores ejercicios fitness para hacer de manera sencilla en casa. Además, en el Instagram podemos encontrar una amplia variedad de ejercicios destinados a diferentes partes del cuerpo. Solo tienes que poner en práctica los que más te interesen. Y por si eso fuese poco, la entrenadora también pone a nuestra disposición algunas recetas a través de las cuales seguir con una buena dieta y en consecuencia no coger kilos de más que luego nos cueste mucho eliminar.

Vanesa López Jiménez: si estás interesado en seguirla tendrás que apuntarte a su cuenta de Instagram a través de @vanessalopezjimenez. En este caso esta mujer es especialista en el mundo del baile. Es decir, podremos aprender a su lado coreografías y así disfrutar y divertirnos mientras hacemos ejercicio. Actualmente cuenta con diferentes coreografías que puedes aprender paso a paso. Una de las más famosas es Only Human. Pero hay muchas otras interesantes. Si lo tuyo es el baile, Vanesa te encantará. Sus coreografías me parecen muy buenas y además explica realmente bien.

Amaya: otra de las entrenadoras que más seguidores tienen. La verdad, durante la cuarentena ha ganado muchos seguidores gracias a que hace muy bien las cosas. Para seguirla solo tienes que ingresar en @amaya_fitness. Es una entrenadora personal que se ha especializado en el mundo del fitness. Además, puede merecer la pena leer algunos de sus libros. Hay que destacar el libro “Tu plan en forma: recetas y entrenamiento para una vida saludable” y el libro “Por fin vas a ponerte en forma”. Son libros con algunos años, pero son igual de interesantes. Además de entrenamientos, en su cuenta podrás ver y disfrutar de consejos nutricionales para disfrutar de una dieta saludable y así no coger kilos de más durante la cuarentena.