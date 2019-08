La mejor forma de disfrutar la televisión desde cualquier lugar

Cuando quieres ver los mejores canales de televisión de la ciudad de Chile y de todo el mundo, no hay nada como la app conocida como PuraTV. La misma consiste en una aplicación que tiene el propósito de ofrecer cine y televisión online, bien sea de forma gratuita o en streaming.

Los contenidos de esta app, se dividen en diversas categorías, de esta forma, será más fácil de encontrar los canales como los de deporte, cine, cultura, noticias, entre otros, los canales más populares son los originarios de Chile. Por otra parte, la app también cuenta con un gran inventario de películas que podrás disfrutar desde la misma aplicación, sin necesidad de contar con un determinado reproductor externo como por ejemplo VLC Media Player.

La mejor de todas

PuraTV es una aplicación gratis, así que visita su web y disfruta de los mejores canales de televisión, tanto de Chile como del resto del mundo. Si existe una app con el respeto de los usuarios, sin lugar a dudas esta lo es, ya que es muy común en la actualidad, escuchar a las personas hablar de ella y recomendarla entre su grupo de amigos, porque les encanta su funcionalidad.

Hasta la fecha PuraTV es libre y no hay que pagar nada para descargarla, siendo lo más importante que sus desarrolladores prometen que esto continuará siendo así. Por este motivo, si encuentras alguna plataforma que solicite dinero por obtenerla, no te dejes engañar y mucho menos incentives el lucro de esos farsantes.

En el caso de los amantes de los deportes, estos son los primeros fanáticos de esta aplicación, ya que con la misma pueden seguir los partidos de sus equipos favoritos. Los fanáticos del fútbol la usan a menudo, así como también los hinchas de los clubes chilenos que no dejan de descargar diariamente PuraTV.

PuraTV se caracteriza por complacer a los fanáticos del fútbol, y esto lo logran con la cobertura en directo de todos los partidos de la temporada, contando además con una amplia variedad de futbol internacional y regional. Cuando la aplicación tenga algún tipo de error, no debes alarmarte, ten un poco de paciencia, ya que las emisiones se restauran dentro de unos pocos minutos antes de comenzar los eventos o partidos.

Entre las categorías de PuraTV, estas son algunas de las más populares: Nacionales del Mundo, nacionales de Chile, cultura, cine, entretenimiento, deportes, radio, infantil, películas.

Como Instalar la App en un SmartTV

Para contar con PuraTV en la comodidad de la televisión, sólo tendrás que realizar unos pasos muy simples, no obstante, para realizarlo, el equipo deberá contar con sistema Android. Hoy en día, esto no es nada difícil, debido a que la mayoría de los Smart TV, ya usan este sistema operativo, pero si no tienes ese tipo de equipo no te desanimes, porque existen otras opciones que te permitirán disfrutar de esta estupenda aplicación chilena.

Cuando tu televisión no cuente con Android, el otra opción será usar tu móvil, para descargar la app. Por otra parte, también existen los chromecast de la franquicia Google, los cuales, son un equipos muy pequeños y además bastante económicos, estos se utilizan con un cable HDMI y permiten compartir la información de la tablet o móvil con el ordenador o el televisor.

Esta aplicación no se puede ejecutar con el sistema iMAC o Windows de forma directa, por eso se tiene que usar en un equipo y proyectarlo en la TV, esto se logra con la ayuda de un emulador que se instala en el Android, y con eso tendrás el problema resuelto para que puedas disfrutar del contenido en la comodidad de la televisión o del ordenador.