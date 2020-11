Antieméticos

El presidente extremeño confesaba el otro día, en un gorjeo tuitero, que iba a tener que pasarse por la farmacia a por un “antiemético” después de comprobar el protagonismo decisivo que habían adquirido los filoetarras de Bildu en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. No dudo de que el trino de Fernández Vara responda a un sentir sincero. Y tampoco de que, tras la observación de tan dantesco espectáculo, haya tenido que tirar de vademécum farmacéutico para conseguir contener el vómito. Probablemente, esas palabras del político oliventino expresan, de un modo ilustrativo, el pesar, bochorno y asco que, a algunos de los socialistas del viejo PSOE, les produce ver a los miembros de su partido llegando a acuerdos con los vástagos de los del tiro en la nuca. Sin embargo, no puedo comprender -ni compartir- el reparto de responsabilidades que, en ese mismo hilo argumental, hace el propio Vara. Porque, tras el lamento, absuelve a sus compañeros de filas por la vía de la colectivización de la culpa. Y, sinceramente, me apena que sea así, porque revela que, tras un primer gorgorito sonoro, el presidente optó por rendirse, nuevamente, ante ese al que los socialistas –en su día, y teniendo motivos de sobra para hacerlo- no se atrevieron a defenestrar de manera definitiva. Ese al que aludo, el ínclito Sánchez, parece empeñado en liquidar a su propio partido (puede que por rencor hacia quienes le rechazaron). Y eso representa un problema para quienes militan en él, pero, también, para España, en tanto que el socialista es uno de los dos grandes partidos de este país, y a nadie le conviene que continúe radicalizándose y pierda la pátina de institucionalidad que tuvo durante las primeras décadas de nuestra democracia. Por eso no se entiende la actitud medrosa de esos barones socialistas que, como Vara, emiten un graznido e, inmediatamente, esconden la testa bajo un terrón. Bueno, por eso y porque hasta había una aritmética alternativa que permitía sacar adelante los PGE. Pero Sánchez e Iglesias eligieron el ruido, el fuego y la furia, en lugar del consenso, la estabilidad y la calma. De ahí que, ante lo que representa esa entente radical de lo peor del socialismo y el comunismo, ya solo quepan dos opciones: recurrir a la farmacopea para aliviar el trago, o enfrentarse a quienes transgreden los límites que ningún demócrata debería rebasar. O lo que es lo mismo: optar por la evasión, o apostar por la reunión del constitucionalismo frente a los bárbaros.